निरहुआ और आम्रपाली दुबे के नए गाने ‘बीड़ी’ ने उड़ाया गर्दा, देसी अंदाज देख दीवाने हुए फैंस

भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ी, दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे, एक बार फिर अपने नए गाने के साथ सुर्खियों में हैं। नया गाना ‘बीड़ी’ रिलीज होते ही तेजी से वायरल हो गया है और दर्शक इसे बार-बार सुन रहे हैं। इस गाने की खासियत इसका देसी अंदाज़ और मजेदार कहानी है।

वायरल हुए वीडियो सॉन्ग में आम्रपाली दुबे एक ऐसी पत्नी के रूप में नजर आती हैं, जिसे बीड़ी पीने की आदत है। उनकी इस आदत के चलते अक्सर उनकी साड़ी जल जाती है। वहीं, निरहुआ पति बने हैं जिन्हें पान खाने का इतना शौक है कि उनका कुर्ता दागों से भर जाता है। दोनों के बीच की नोक-झोंक और मस्ती इस गाने को और भी मनोरंजक बना देती है।

पारंपरिक भोजपुरी तड़का

गाने का संगीत लोक धुनों से भरपूर है, जिसमें पारंपरिक भोजपुरी तड़का लगाया गया है। यही वजह है कि यह दर्शकों को अपनी ओर खींच रहा है। गाने की रिलीज़ के कुछ ही घंटों में इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं और अब यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

यहां देखें गाने का वीडियो







फैंस के मजेदार रिएक्शन

फैंस ने भी इस गाने पर खूब प्यार लुटाया है। किसी ने इसे ‘देसी मस्ती से भरा धमाका’ कहा, तो किसी ने लिखा कि यह गाना पुराने दौर की याद दिलाता है। निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी हमेशा से दर्शकों की पसंद रही है और इस बार भी दोनों ने अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया है। कुल मिलाकर, ‘बीड़ी’ सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि मनोरंजन का पैकेज है, जिसमें मजाक, मस्ती और देसी रंग भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं।