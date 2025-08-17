बेटे के लिए Shah Rukh Khan ने लगाई नेटफ्लिक्स से ‘गुहार’, अब इस दिन आएगा Aryan की सीरीज का फर्स्ट लुक सामने…सामने आई अनाउंस डेट

Bastards Of Bollywood First Look: बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक रिवील करने की डेट सामने आ गई है। इस सीरीज से आर्यन खान बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। फैंस अपने सुपरस्टार के बेटे की सीरीज का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक रिवील करने की डेट आखिरकार बता दी है।

इन दिन आएगा आर्यन का फर्स्ट लुक

दरअसल शाहरुख खान अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर Ask SRK सेशन चलाते हैं। इसी सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे सवाल करते हुए सीरीज के बार में पूछ लिया। उसने सवाल किया कि-नमस्ते srk बताओ आर्यन खान के शो का मटेरियल कब आएगा भाई। इसका जवाब देते हुए शाहरूख खान ने लिखा- इतने सारे लोग पूछ रहे हैं इसलिए नेटफ्लिक्स को बताना होगा…बीटा शो बन रहा है, बाप सिर्फ इंतजार कर रहा है…नेटफ्लिक्स इंडिया तुम क्या कर रहे हो??!!

So many people asking so have to tell Netflix….Beta show bana raha hai, Baap sirf wait kar raha hai…@NetflixIndia Tum kya Kar rahe ho??!! https://t.co/MWqdK79CSR — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025

किंग खान ने नेटफ्लिक्स को लगाई फटकार

Bete ka teaser post karne se pehle baap se permission chahiye thi. The first look will be out tomorrow 🔥 https://t.co/3lxL5NN2Vh — Netflix India (@NetflixIndia) August 16, 2025

किंग खान के इस सवाल का नेटफ्लिक्स ने तुरंत जवाब देते हुए कहा- बेटे का टीज़र पोस्ट करने से पहले बाप से अनुमति चाहिए थी। पहली झलक कल सामने आएगी। शाहरूख खान ने जवाब देते हुए कहा कि- हां प्लीज, मुझे भी टाइम बता देना, क्योंकि आर्यन तो मुझे कभी कुछ बताता नहीं है। आपके सभी के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता है। प्लीज मुझे और बाकियों को भी बता देना। काफी ज्यादा उत्सुक हूं, ये शानदार फर्स्ट लुक आखिर सामने आने जा रहा है। नेटफ्लिक्स ने रिप्लाई किया- ‘मैं हूं ना सर, 17 अगस्त, 11 बजे सुबह।

Lots of lovely friends from the industry have participated in Aryans series. They have been very very gracious and loving to him. Main toh hun hi…Haq se! https://t.co/dwxflUbz5J — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 16, 2025

सीरीज में नजर आएंगे शाहरूख खान

एक और यूजन ने कमेंट कर किंग खान से सवाल किया कि- सर, आपको किंग के रूप में देखने के लिए मैं बेताब हूं। लेकिन तब तक, क्या मैं आर्यन की सीरीज़ में आपसे कैमियो की उम्मीद कर सकता हूं? इसका जवाब देते हुए शाहरूख खान ने कहा कि-आर्यन की सीरीज़ में इंडस्ट्री के कई प्यारे दोस्तों ने हिस्सा लिया है। वे उसके प्रति बहुत ही दयालु और स्नेही रहे हैं। मैं तो हूँ ही…हक़ से!