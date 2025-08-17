Home > मनोरंजन > बेटे के लिए Shah Rukh Khan ने लगाई नेटफ्लिक्स से ‘गुहार’, अब इस दिन आएगा Aryan की सीरीज का फर्स्ट लुक सामने…सामने आई अनाउंस डेट

बेटे के लिए Shah Rukh Khan ने लगाई नेटफ्लिक्स से 'गुहार', अब इस दिन आएगा Aryan की सीरीज का फर्स्ट लुक सामने…सामने आई अनाउंस डेट

Bastards Of Bollywood First Look: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की 'बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर फैंस का इंतजार खत्म हो गया है। फाइनली इस सीरीज की रिलीज डेट सामने आ गई है। नेटफ्लिक्स ने शाहरूख खान के साथ मिलकर सीरीज की डेट अनाउंस कर दी है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 17, 2025 09:37:41 IST

Bastards Of Bollywood First Look
Bastards Of Bollywood First Look

Bastards Of Bollywood First Look: बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक रिवील करने की डेट सामने आ गई है। इस सीरीज से आर्यन खान बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। फैंस अपने सुपरस्टार के बेटे की सीरीज का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का फर्स्ट लुक रिवील करने की डेट आखिरकार बता दी है।

इन दिन आएगा आर्यन का फर्स्ट लुक

दरअसल शाहरुख खान अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर Ask SRK सेशन चलाते हैं। इसी सेशन के दौरान एक फैन ने उनसे सवाल करते हुए सीरीज के बार में पूछ लिया। उसने सवाल किया कि-नमस्ते srk बताओ आर्यन खान के शो का मटेरियल कब आएगा भाई। इसका जवाब देते हुए शाहरूख खान ने लिखा- इतने सारे लोग पूछ रहे हैं इसलिए नेटफ्लिक्स को बताना होगा…बीटा शो बन रहा है, बाप सिर्फ इंतजार कर रहा है…नेटफ्लिक्स इंडिया तुम क्या कर रहे हो??!!

किंग खान ने नेटफ्लिक्स को लगाई फटकार

 किंग खान के इस सवाल का नेटफ्लिक्स ने तुरंत जवाब देते हुए कहा- बेटे का टीज़र पोस्ट करने से पहले बाप से अनुमति चाहिए थी। पहली झलक कल सामने आएगी। शाहरूख खान ने जवाब देते हुए कहा कि- हां प्लीज, मुझे भी टाइम बता देना, क्योंकि आर्यन तो मुझे कभी कुछ बताता नहीं है। आपके सभी के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता है। प्लीज मुझे और बाकियों को भी बता देना। काफी ज्यादा उत्सुक हूं, ये शानदार फर्स्ट लुक आखिर सामने आने जा रहा है। नेटफ्लिक्स ने रिप्लाई किया- ‘मैं हूं ना सर, 17 अगस्त, 11 बजे सुबह।

सीरीज में नजर आएंगे शाहरूख खान

एक और यूजन ने कमेंट कर किंग खान से सवाल किया कि- सर, आपको किंग के रूप में देखने के लिए मैं बेताब हूं। लेकिन तब तक, क्या मैं आर्यन की सीरीज़ में आपसे कैमियो की उम्मीद कर सकता हूं? इसका जवाब देते हुए शाहरूख खान ने कहा कि-आर्यन की सीरीज़ में इंडस्ट्री के कई प्यारे दोस्तों ने हिस्सा लिया है। वे उसके प्रति बहुत ही दयालु और स्नेही रहे हैं। मैं तो हूँ ही…हक़ से!

