The Bengal Files ने दी Baaghi 4 को कड़ी टक्कर, रिलीज से पहले ही कमा लिए करोड़ों रुपये, एडवांस बुकिंग में फंसा पेच

Baaghi 4 vs The Bengal Files Advance Booking Collection: सितंबर का महीना मनोरंजन के लिहाज से काफी रोमांचक होने वाला है। इस महीने में दो धमाकेदार फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। खास बात तो यह है कि दोनों ही फिल्में 5 अगस्त को सिनेमाघरों में एंट्री लेगी। दोनों फिल्में कहानी के लिहाज से एक दूसरे से काफी अलग है। एक फिल्म बंगाल के सच पर बनी है, तो दूसरी फिल्म केवल मनोरंजन के लिहाज से बनाई गई है। हालांकि दोनों फिल्मों में एक्शन और थ्रिल भरपूर देखने को मिलने वाला है। विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files) टाइगर श्रॉफ की Baaghi 4 का बॉक्स ऑफिस क्लेश काफी मजेदार होने वाला है। ऐसे में कौन सी फिल्म बाजी मारेगी यह देखना काफी दिलचस्प होगा।

Baaghi 4 और The Bengal Files का बॉक्स ऑफिस क्लेश

बता दें कि, बागी फ्रैंचाइज़ी की चौथी फिल्म, बागी 4 में आपकों भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन ए. हर्ष (A. Harsha) ने किया है। टाइगर (Tiger Shroff) के अलावा इस फिल्म में सोनम बाजवा, संजय दत्त और हरनाज़ संधू अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं अगर बंगाल फाइल्स की बात करें तो यह नोआखली दंगों और 1946 के महान कलकत्ता हत्याकांड (Kolkata Hatyakand) पर बेस्ड है। इस फिल्म में राजेश खेरा, पुनीत इस्सर, प्रियांशु चटर्जी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, सौरव दास, मोहन कपूर, पल्लवी जोशी और अनुपम खेर (Anupam Kher) के साथ कई और स्टार्स भी नजर आने वाले हैं। दोनों ही फिल्मों को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है, इसके लिए तीन दिन पहले से ही टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी गई है।

किस फिल्म ने मारी बाजी?

सैकनिल्क मरिपोर्ट के अनुसार, बागी 4 ने रिलीज से पहले ही 5.07 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। एडवांस बुकिंग के मामले में, बागी 4 ने द बंगाल फाइल्स को पीछे छोड़ दिया है, हालांकि द बंगाल फाइल्स अभी तक 50 लाख रुपये तक नहीं पहुंच पाई है। अब तक, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने 43.96 लाख रुपये कमाए हैं।

