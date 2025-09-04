KBC 17: क्या 7,50,00 की भारी रकम जीत पाएंगे मैनेजमेंट कंसल्टेंट अमेया और किसकी होगी हॉट सीट पर अगली एंट्री?

Kaun Banega Crorepati 17: सोनी टीवी पर आने वाला पसंदीदा क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन (Kaun Banega Crorepati)17 दर्शकों को हर दिन नया रोमांच और नई प्रेरणा देता है। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के बेहतरीन अंदाज और प्रतियोगियों की कहानियाँ इस शो को खास बनाती हैं। ताजा एपिसोड में मैनेजमेंट कंसल्टेंट अमेया विनायक देशपांडे और रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) की टीचर मीनााक्षी यादव ने अपनी मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीता।

अमेया देशपांडे की शानदार यात्रा

एपिसोड की शुरुआत हुई पिछले दिन के रोलओवर प्रतियोगी अमेया विनायक देशपांडे से। अमेया एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। पिछले एपिसोड तक उन्होंने 5,00,000 रुपये जीत लिए थे। इस एपिसोड में उन्होंने आगे बढ़ते हुए ‘सुपर संदूक’ राउंड खेला। इस राउंड में वे केवल 4 सवालों के सही जवाब दे पाए और उन्हें 40,000 रुपये मिले। इसके बाद वे 7,50,000 रुपये के सवाल तक पहुँचे। सवाल था , “अप्रैल 2023 में किस खिलाड़ी ने 565 किमी/घंटा की रफ्तार से बैडमिंटन शॉट लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया?” अमेया ने यहाँ ‘50-50’ लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और सही ऑप्शन चुना जो कि था , सत्विकसाइराज रैंकीरेड्डी। इस तरह उन्होंने 7,50,000 रुपये जीत लिए।

12,50,000 रुपये का सवाल और अमेया का फैसला

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें 12,50,000 रुपये का सवाल पूछा जो कि था, “कौन-से संगीतकार, जो अन्नपूर्णा देवी को सुनना चाहते थे, को यह मौका श्रीमती इंदिरा गांधी की मदद से मिला?” यह सवाल अमेया के लिए काफी कठिन था। उन्होंने लंबा समय सोचने में लगाया लेकिन अंत में उन्होंने खेल छोड़ने का फैसला किया। जाते-जाते उन्होंने अनुमान के तौर पर ऑप्शन ओजी ऑसबॉर्न चुना, जो गलत साबित हुआ। सही जवाब था , जॉर्ज हैरिसन। इस तरह अमेया देशपांडे ने 7,50,000 रुपये कि रकम जीतकर शो को अलविदा कहा।

मीनााक्षी यादव की एंट्री

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ राउंड करवाया। इसमें जीत हासिल की मीनााक्षी यादव ने, जो केंद्रीय टीचर में अध्यापिका हैं। वह कक्षा 11 और 12 के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। हॉट सीट पर बैठते ही मीनााक्षी ने अपनी खुशी जताई। उन्होंने बताया कि वे पढ़ाई में अनुशासन और मेहनत को बहुत महत्व देती हैं।

फिल्म ‘ मोहब्बतें’ से मिली प्रेरणा

मीनााक्षी यादव ने खुद खुलासा किया कि उन्हें प्रेरणा मिली है अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘मोहब्बतें’ से। उस फिल्म में अमिताभ का किरदार अनुशासन, परंपरा और प्रतिष्ठा की बातें करता है। उन्होंने मंच पर वह मशहूर डायलॉग भी दोहराया, “परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन“। हालाँकि अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इसका श्रेय फिल्म के लेखक को जाता है, लेकिन मीनााक्षी ने उनसे अनबन जताई। उन्होंने कहा कि इन डायलॉग को दमदार बनाने का श्रेय खुद बिग बी को ही है।

एनर्जी (Energy) और थर्मोडायनैमिक्स (Thermodynamics) पर बात

मीनााक्षी ने अमिताभ बच्चन की ऊर्जा और जोश की तारीफ करते हुए कहा कि वह लंबे-लंबे शूटिंग शेड्यूल के बावजूद थकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग थोड़े समय में थक जाते हैं, लेकिन बिग बी की ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहती है।इस बातचीत के दौरान दोनों ने एनर्जी और थर्मोडायनैमिक्स जैसे विषयों पर हल्की-फुल्की चर्चा की। अमिताभ बच्चन ने मजाक में कहा कि उन्हें केमिस्ट्री कभी पसंद नहीं आई, जबकि मीनााक्षी उसी सब्जेक्ट की टीचर हैं।

शो की खासियत

कौन बनेगा करोड़पति सिर्फ सवाल-जवाब का खेल नहीं है, बल्कि यह मंच है लोगों की कहानियाँ सुनने और उनसे सीखने का। अमेया देशपांडे ने जहाँ अपनी समझदारी और संयम से अच्छी राशि जीती, वहीं मीनााक्षी यादव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी भरे विचारों से दर्शकों का दिल जीता।

आगे क्या होगा?

मीनााक्षी यादव खेल की नई प्रतियोगी बनी हैं। उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे सवालों के सही जवाब देकर कितनी राशि जीत पाती हैं।