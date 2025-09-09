ऐसे ही नहीं बना ‘खिलाड़ी’, नाम बदलकर बॉलीवुड में चलाया सिक्का, जानिए कौन है वो ‘स्टंट एक्टर’

Akshay Kumar News: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिसने अपनी मेहनत से नाम और शोहरत कमाई है। वह एक साधारण से परिवार से थे, जिन्होंने अपने परिवार का साथ देने के लिए वेटर से लेकर लाइटमैन तक का काम किया। लेकिन उनकी किस्मत ने ऐसी पलटी मारी जिससे सबकुछ बदल गया। एक्टर ने फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग की थी। बड़े पर्दे पर आने के बाद उन्होंने अपने एक्शन और स्टंट से लोगों का दिल जीत लिया। डायलॉग डिलीवरी से लेकर कॉमेडी तक सबसे खिलाड़ी ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने करियर में उन्होंने कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए।

फिल्म ‘आज’ से की करियर की शुरूआत

अक्षय कुमार ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘आज’ (Aaj) 1987 से की थी। इस फिल्म में उन्होंने बेहद छोटा से किरदार निभाया था। 1990 के दशक से लेकर आजतक वह लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। दर्शक उनकी हर फिल्म को खूब सारा प्यार देते हैं। अक्षय कुमार का असली नाम राजीव भाटिया (Rajiv Bhatia) है। उनका जन्म एक छोटे से परिवार में 9 सितंबर 1967 को हुआ था। पिता का नाम हरि ओम भाटिया (Hari Om Bhatia) था, वह एक आर्मी ऑफिसर थे। मां अरुणा घर का ध्यान रखती थीं। पिता के ट्रांसफर के कारण ही वह दिल्ली से मुंबई आए थे। लेकिन वह हमेशा थोड़ा समय निकालकर चांदनी चौक जाया करते थे।

संजय दत्त जैसे एक्टर बनना चाहते थे अक्षय

दरअसल 7वीं क्लास में बहुत बुरे नंबर आए थे, जिसके बाद उनके पिता ने गुस्से से पूछा, क्या करना चाहते हो। अक्षय ने डर से जवाब देते हुए कहा कि- हीरो बनना चाहते हैं। इस पर पिता ने जवाब दिया कि- हिंदी और अग्रेजी हर एक्टर को आनी चाहिए। संजय दत्त के पोस्टर देख अक्षय हमेशा कहते थे, कि मैं भी इसकी ही तरह एक दिन हीरो बनूंगा। बता दें कि, अक्षय ने डॉन बॉस्को हाई स्कूल से पढ़ाई-लिखाई की है। उन्होंने कराटे भी सीखे, थाई बॉक्सिंग सीखने के लिए पिता ने पैसे इकट्ठे कर उन्हें थाईलैंड (Thailand) तक भेज दिया था। बता दें कि अक्षय कुमार ताइक्वांडो (Taekwondo) में ब्लैक बेल्ट हैं।

Salman Khan ने दिखाया ट्रंप को आईना, Bigg Boss के मंच से साधा सनकी राष्ट्रपति पर निशाना!

बच्चों को सिखाया मार्शल आर्ट्स

अक्षय ने अपने करियर की शुरूआत शेफ और वेटर के तौर पर की। वहीं उन्होंने कुछ समय तक बच्चों को मार्शल आर्ट्स (Martial Arts) भी सिखाया। फिर उन्होंने फर्नीचर का ऐड किया जिसके लिए उन्हें 21 हजार रुपये मिले। इसी के बाद उन्होंने मॉडलिंग करने का फैसला किया। फिर उन्होंने असिस्टेंट और लाइटमैन के तौर पर फोटोग्राफर जयेश शेठ संग भी काम किया। एक दिन उनसे गोविंदा (Govinda) ने मजाक में कहा कि – हीरो क्यों नहीं बनते तुम। फिल्म ‘आज’ में उन्हें एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला। इस फिल्म के बाद उन्होंने अपना नाम बदलने का फैसला किया। ‘आज’ में लीड एक्टर का नाम अक्षय था, तो उन्होंने भी वही नाम रख लिया। इस नाम को बदलने के बाद उन्होंने कभी भी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा।

स्प्लिट्सविला X5 की विजेता Akriti Negi पर लट्टू हुए भोजपुरी सुपर स्टार Pawan Singh! शो में जाते ही ऑफर की फिल्म