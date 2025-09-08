Home > मनोरंजन > 17 महीने भटक रही थी भोजपुरी एक्ट्रेस की रुह, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोल दिए सारे राज

Actress Amrita Pandey Death case : भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे की मौत के 17 महीने बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यह केस भागलपुर पुलिस की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में गला घोंटने और दम घुटने के निशान पाए गए हैं।

September 8, 2025

Bhojpuri Actress Amrita Pandey: भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे (bhojpuri actress amrita pandey) की मौत को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 30 साल की इस एक्ट्रेस की मौत करीब 17 महीने पहले हुई थी। अमृता पांडे उर्फ ​​अन्नपूर्णा की मौत के इतने समय बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (postmortem report) के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जोगसर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, अमृता ने अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी।

पुलिस वापस कर रही जांच पड़ताल 

नई एफआईआर (FIR) के साथ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले की एक बार फिर से पूछताछ कर रही है। पुलिस परिवार के करीबी सदस्यों से वापस पूछताछ कर रही है, ताकी कोई सुराग मिल सके। एक्ट्रेस की कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट (Call records and WhatsApp chats) की भी जांच की जा रही है। अमृता ने 2022 में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर में रहने वाले चंद्रमणि जांगड़े से शादी की थी। वह भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वह काफी समय से मुंबई में रह रही थीं। लेकिन अप्रैल में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए भागलपुर गई थीं। 

दम घुटने से हुई थी अमृता की मौत

शादी के बाद उनके पति वापस लौट आए थे। लेकिन अमृता वहीं रह गई थीं। एक्ट्रेस की मृत्यु के बाद, उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि अमृता अपने गिरते करियर के साथ-साथ कई कारणों से लंबे समय से तनाव में थीं। घटना के बाद जोगसर पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु (unnatural death) का मामला दर्ज किया था। इसके लिए पुलिस ने जांच भी की थी। जोगसर थाने के प्रभारी केएनके सिंह ने रविवार को बताया कि-  पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घटना की दोबारा जांच के बाद शनिवार को थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट में अमृता की मौत दम घुटने से हुई है और गले पर गला घोंटने के निशान भी पाए गए हैं।  

