Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही

Anupama Spoiler 8 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ इन दिनों अपने धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स से टीवी पर खूब धमाल मचा रहा है। मेकर्स शो को TRP में नबर 1 बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और शो में खूब मिर्च मसाला भर रहे हैं, जिसकी वजह से सीरियल लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले में राही अनुपमा को एक और मौका देती है। वहीं वहीं अनुपमा भी गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा का घर में स्वागत करती है और बप्पा की आरती करती है और इस दौरान बप्पा के सामने खूब आसू बहाती है। वही वसुंधरा और ख्याति को हार जाने का डर महसूस होने लगता है और वो दोनों भी बेहद परेशान हो जाती हैं। अब सीरियल ‘अनुपमा’ की आगे की कहानी में आपको धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो शो को ओर भी मजेदार बनाने वाले हैं।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में होगा बड़ा धमाका (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 8 September)

TRP में धूंम मचा रहे रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” के आज के आने वाले एपीसोड में आप दिखाया जाएगा कि अनुपमा और राही डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले डांस करने वाले है और दोनों एक दूसरे को कड़ी ठक्कर भी देने वाली है, वही कॉम्पिटिशन के दौरान अनुपमा और राही की एक वीडियो भी होने वाला है, जिससे दोनों की खूब बदनामी होने वाली है। दसरी ओर डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले के दौरान माही भी राही को सबक सिखाने वाली है और बेहद गंदी चाल भी चलने वाली है। माही डांस के दौरान राही को जमीन पर धक्का देकर गिराने वाली है और ऐसा होते ही राही के होश उड़ जाएगा और वो सदमे में आ जाएगी, वही अनुपमा भी राही को जमीन पर गिरा देख घबरा जाएगी। वही गिरने की वजह से राही के टीम के नंबर भी कम हो जाएंगे और उसे फिनाले से भी बाहर कर दिया जाएगा और माही का प्लान सक्सेजफुल हो जाएगा

अनुपमा जाएंगी अमेरिका (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 8 September)

टीवी के पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” के आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वसुंधरा राही से माही के हारता देख भड़क जाएगी और दावा करेगी कि राही ने अपने ससुराल के लोगों को धोखा दिया है, लेकिन प्रेम राही को सपोर्ट करेगा और सबके खिलाफ हो जाएगा। दूसरी ओर अनुपमा को पता चलेगा कि देविका को बेहद गंभीर बीमारी है और वो जल्द ही मरने वाली है। इस बात को जानकर अनुपमा के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और वो सदमें में चली जाएगी और वो फैसला करेगी कि अपनी सबसे अच्छी सहेली को बचाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगी और उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा अनुपमा शाह हाउस छोड़ने और अमेरिका जाने की तैयारी करेगी और वहां के डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का सोचने वाली है।