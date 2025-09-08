Home > मनोरंजन > टीवी > Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही

Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही

Anupama Maha Twist Today Episode 8 September: TRP में नबर 1 पर चल रहे रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” में इन दिनों बेहद मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए जा रहे हैं, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। टीवी से सबसे फेमस अनुपमा में आप देखेंगे कि अनुपमा और राही एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं और वहीं माही भी राही के हाथ धोकर पीछे पड़ने वाली है और उसको सबक सिखाने वाली है।

Published By: chhaya sharma
Published: September 8, 2025 12:22:59 IST

Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही

Anupama Spoiler 8 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ इन दिनों अपने धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स से टीवी पर खूब धमाल मचा रहा है। मेकर्स शो को TRP में नबर 1 बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और शो में खूब मिर्च मसाला भर रहे हैं, जिसकी वजह से सीरियल लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले में राही अनुपमा को एक और मौका देती है। वहीं वहीं अनुपमा भी गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा का घर में स्वागत करती है और बप्पा की आरती करती है और इस दौरान बप्पा के सामने खूब आसू बहाती है। वही वसुंधरा और ख्याति को हार जाने का डर महसूस होने लगता है और वो दोनों भी बेहद परेशान हो जाती हैं। अब सीरियल ‘अनुपमा’ की आगे की कहानी में आपको धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो शो को ओर भी मजेदार बनाने वाले हैं। 

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में होगा बड़ा धमाका  (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 8 September)

TRP में धूंम मचा रहे रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” के आज के आने वाले एपीसोड में आप दिखाया जाएगा कि अनुपमा और राही डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले डांस करने वाले है  और दोनों एक दूसरे को कड़ी ठक्कर भी देने वाली है, वही कॉम्पिटिशन के दौरान अनुपमा और राही की एक वीडियो भी होने वाला है, जिससे दोनों की खूब बदनामी होने वाली है। दसरी ओर डांस कॉम्पिटिशन के फिनाले के दौरान माही भी राही को सबक सिखाने वाली है और बेहद गंदी चाल भी चलने वाली है। माही डांस के दौरान राही को जमीन पर धक्का देकर गिराने वाली है और ऐसा होते ही राही के होश उड़ जाएगा और वो सदमे में आ जाएगी, वही अनुपमा भी राही को जमीन पर गिरा देख घबरा जाएगी। वही गिरने की वजह से राही के टीम के नंबर भी कम हो जाएंगे और उसे फिनाले से भी बाहर कर दिया जाएगा और माही का प्लान सक्सेजफुल हो जाएगा

अनुपमा जाएंगी अमेरिका (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 8 September)

टीवी के पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” के आगे एपिसोड में  दिखाया जाएगा कि वसुंधरा राही से माही के हारता देख भड़क जाएगी और दावा करेगी कि राही ने अपने ससुराल के लोगों को धोखा दिया है, लेकिन प्रेम राही को सपोर्ट करेगा और सबके खिलाफ हो जाएगा। दूसरी ओर अनुपमा को पता चलेगा कि देविका को बेहद गंभीर बीमारी है और वो जल्द ही मरने वाली है। इस बात को जानकर अनुपमा के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और वो सदमें में चली जाएगी और वो फैसला करेगी कि अपनी सबसे अच्छी सहेली को बचाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगी और उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा अनुपमा शाह हाउस छोड़ने और अमेरिका जाने की तैयारी करेगी और वहां के डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का सोचने वाली है। 

Tags: Anupama Maha TwistAnupama SpoilerAnupama Today EpisodeAnupama TwistAnupama upcoming episodeRupali Ganguly Serial Anupama
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही
Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही
Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही
Anupama Spoiler 5 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! उड़ेगी अनुपमा की इज्जत की धज्जियां, राही को धोखा देगी माही
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?