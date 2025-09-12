दिन में नहीं, रात में देखें Hollywood की ये 8 Web Series, इतनी Bold हैं कि मोबाइल पर पासवर्ड लगाना पड़ेगा

Netflix Web Series: नेटफ्लिक्स (Netflix) की सबसे सिजलिंग मानी जाने वाली वेब सीरीज सेक्स लाइफ (Sex/Life) ने अपनी बोल्डनेस और रिश्तों की खींच-तान की वजह से खूब सुर्खियां बटोरीं. इस शो में प्यार, धोखा, जुनून और बेबाक इंटिमेसी को जिस तरह दिखाया गया, उसने दर्शकों को चौंका दिया. अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, तो यहां ऐसी ही 8 हॉट और सिजलिंग सीरीज हैं जो आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

इन सीरीज में सिर्फ बोल्डनेस नहीं, बल्कि इमोशन, ड्रामा और रिश्तों का रियल टच भी मिलेगा. ये वो कहानियां हैं, जिनमें प्यार और धोखे की खटास के साथ जुनून और चाहत का तड़का भी है.

यहां देखें वो 8 वेब सीरीज के नाम

1. Sex/Life

शादीशुदा जिंदगी, पुराना प्यार और आज का रिश्ता, इस सबके बीच पनपती जबरदस्त चाहत. नेटफ्लिक्स की ये सीरीज बोल्डनेस का परफेक्ट एग्जांपल है.

2. Fishbowl Wives

जापानी ड्रामा जो शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी को बेहद बोल्ड अंदाज में दिखाता है.

3. The Girlfriend Experience

सेक्स वर्क, पावर और रिश्तों के उलझन, इस सीरीज में कहानी और बोल्डनेस दोनों ही दमदार हैं.

4. Shrill

सेक्स एक्सपीरिएंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस पर बेस्ड ये शो बॉडी पॉजिटिविटी के साथ बोल्ड सीन भी पेश करता है.

5. Desperate Housewives

मोहल्ले की औरतों की सीक्रेट स्टोरीज, स्कैंडल और रिलेशनशिप ड्रामा से भरा हुआ क्लासिक शो, जो आपको बेहद पसंद आने वाला है.

6. The Affair

शादी और अफेयर की psychological complexity, साथ ही इंटिमेट मोमेंट्स की गहराई को भी इस सीरीज में बेहद मजेदार अंदाज में दिखाया गया है.

7. Dear White People

युवाओं की एक्साइटमेंट, पहचान और सोशल मुद्दों के बीच इंटिमेसी और रिश्तों की नई परिभाषा, इस सीरीज में आपको बेहतर तरीके से देखने को मिलेगी.

8. What/If

धोखा, पैसों का खेल और रिश्तों का लेन-देन, सीरीज के हर एपिसोड में ड्रामा और सिजलिंग सीन्स भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे.