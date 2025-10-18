CGL अभ्यर्थियों के लिए राहत! उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की नई डेडलाइन घोषित

SSC CGL Answer Key: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने CGL टियर-I उत्तर कुंजी 2025 पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. उम्मीदवार अब 21 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:00 बजे तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते है. जबकि पहले यह अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 को रात 9:00 बजे तक है. इस संबंध में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर एक नया नोटिस जारी किया गया है.

SSC ने अपने नोटिस में कहा कि इस सुविधा के लिए अंतिम तिथि 19.10.2025 (रात 9:00 बजे) से बढ़ाकर 21.10.2025 (सुबह 11:00 बजे) करने का निर्णय लिया गया है. 16.10.2025 के नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

एसएससी सीजीएल टियर-I परीक्षा देश भर में 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक विभिन्न पालियों में आयोजित की गई थी. जिसका एक अतिरिक्त सत्र 14 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुआ. आयोग ने 16 अक्टूबर 2025 को अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की.

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय सीमा के बाद या आधिकारिक पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत की गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद आयोग अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा और टियर-I परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा.

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया