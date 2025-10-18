क्या आपका बच्चा पी रहा है जहरीली ड्रिंक? Sting Energy से बना लें दूरी, वरना काटने पड़ जाएंगे डॉक्टर के चक्कर

Sting Energy Harmful Effects : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स Sting Energy ड्रिंक और सैयांरा फिल्म के बीच एक दिलचस्प समानता बता रहा है. उसका कहना है कि दोनों ने एक बिलो एवरेज यानी औसत दर्जे की चीज को बड़े अच्छे मार्केटिंग के जरिए सुपरहिट बना दिया, वो है स्टिंग एनर्जी. Sting Energy की बोतल पर साफ लिखा होता है कि ये बच्चों के लिए सही नहीं है, लेकिन ये ड्रिंक सबसे ज्यादा बच्चों और एडल्ट में ही फेमस है.

Sting Energy की 250 मिलीलीटर की बोतल में करीब 72 मिलीग्राम कैफीन होता है. रिसर्च के अनुसार 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कैफीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जबकि किशोरों (teenagers) के लिए अधिकतम कैफीन की सीमा 100 मिलीग्राम होती है. अगर आपके बच्चे एक दिन में दो-तीन बोतलें Sting पीते हैं, तो ये उनकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है.

कैफीन का असर

कैफीन के दुष्प्रभावों को नजरअंदाज करना गलत होगा. खासकर बच्चों और किशोरों के लिए कैफीन की अधिकता नींद में कमी, चिड़चिड़ापन, दिल की धड़कन तेज होना जैसी समस्याएं ला सकती है. Sting Energy का टैगलाइन “Stimulates Mind and Energizes Body” तो बड़ा आकर्षक है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है.

फिल्म सैयांरा और Sting Energy: मार्केटिंग की जादूगरी

Sting Energy के प्रमोटर अक्षय कुमार हैं, जो इसे युवा लोगों के बीच फेमस बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. इसी तरह, सैयांरा फिल्म में मार्केटिंग की बदौलत सुपरहिट बनाकर कमाल कर गई. ये बताता है कि सही मार्केटिंग से किसी भी प्रोडक्ट को सफल बनाया जा सकता है, भले ही उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रभावशाली न हो.

बच्चों के लिए खतरा क्यों?

Sting Energy रेड, ब्लू और गोल्ड कलर में आती है, जो खासकर बच्चों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई लगती है. लेकिन समस्या ये है कि ये एनर्जी ड्रिंक्स “not recommended for children” होते हुए भी बच्चों के बीच सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं.

क्या करें? – मेरी दो मांगें

1. एनर्जी ड्रिंक के विज्ञापन को बच्चों के चैनलों पर बैन किया जाए.

2. जैसे शराब खरीदने के लिए पहचान पत्र (ID) दिखाना पड़ता है, वैसे ही एनर्जी ड्रिंक खरीदने के लिए भी ID अनिवार्य हो.