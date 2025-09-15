BPSC Bihar LDC Admit Card 2025: जारी हुआ बिहार एलडीसी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानिए कब और कहां होगी परीक्षा

BPSC LDC Admit Card 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 14 सितंबर, 2025 को लोवर डिवीजन क्लर्क (LDC) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि जैसी लॉगिन जानकारी देनी होगी.

परीक्षा 20 सितंबर को 40 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित

परीक्षा और केंद्र कोड का विस्तृत जानकारी 18 सितंबर, 2025 से डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा. BPSC LDC परीक्षा 20 सितंबर, 2025 को राज्य के तीन जिला मुख्यालयों में स्थापित 40 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में सामान्य ज्ञान का प्रश्नपत्र होगा. एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, फोटो, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा समय और शिफ्ट के साथ-साथ परीक्षा के दिन के निर्देश भी होंगे.

ढाई घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) लाना अनिवार्य है. परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, घड़ी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से ढाई घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा.

इतने पदों पर होगा चयन

बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2025 से शुरू की थी, जो 29 जुलाई 2025 तक चली. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 26 रिक्त पदों को भरना है.

BPSC LDC 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें