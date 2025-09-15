Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव
Home > देश > Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव

Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव

Amit Khare appointment: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें तीन वर्षों के लिए संविदा पर भारत सरकार के सचिव के समकक्ष रैंक और वेतन पर नियुक्त किया है.

By: Shivani Singh | Last Updated: September 15, 2025 12:04:13 AM IST

Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव

Amit Khare appointment: केंद्र सरकार ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री अमित खरे (झारखंड कैडर, 1985 बैच) को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया है. यह नियुक्ति संविदा (Contract) के आधार पर की गई है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने इस नियुक्ति को मंज़ूरी दी है. श्री खरे को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष रैंक और वेतन दिया जाएगा. यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. यह नियुक्ति पुनर्नियोजित केंद्र सरकार के अधिकारियों पर लागू सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार की गई है. श्री अमित खरे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में अपनी सेवाओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कार्य किया है.

सरकार की ओर से संबंधित सभी मंत्रालयों, विभागों और अधिकारियों को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है.

एक ऐसा ग्राम पंचायत जहां सब रखते हैं दो वोटर कार्ड, एक गांव में दो सरपंच निर्वाचित

1. कैबिनेट सचिव
2. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
3. भारत के राष्ट्रपति के सचिव
4. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव
5. महासचिव, राज्यसभा सचिवालय
6. महासचिव, लोकसभा सचिवालय
7. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
8. सचिव (समन्वय एवं पीजी), कैबिनेट सचिवालय
9. भारत सरकार के सभी सचिव (मानक सूची के अनुसार)
10. गृह मंत्री के निजी सचिव
11. सभी केंद्रीय मंत्रियों के निजी सचिव
12. राज्य मंत्री (पी.पी.) के निजी सचिव,
13. संबंधित अधिकारी,
14. सभी राज्यों के मुख्य सचिव,
15. कैबिनेट सचिवालय (सुश्री कविता सिंह, संयुक्त सचिव), उनके उप-सं. 01/16/2022-सीएस(ए) दिनांक 14.09.2025 के संदर्भ में,
16. महानिदेशक (एम एंड सी), पीआईबी,
17. संपादक, सिविल सेवा समाचार और उप सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग,
18. सचिव (पी) के निजी सुरक्षा अधिकारी/ईओ/ईओ(सीएम) के निजी निजी सचिव/गार्ड फाइल,
19. एनआईसी, डीओपीटी

PM Modi की मां का AI वीडियो बनाना कांग्रेस को पड़ा महंगा, अब होगी बड़ी कार्रवाई

Tags: Administrative NewsAmit KhareGovernment Of IndiaIAS AppointmentsVice President of India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव
Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव
Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव
Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव