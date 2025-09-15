Secretary to Vice President of India: सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमित खरे बने उपराष्ट्रपति के नए सचिव

Amit Khare appointment: केंद्र सरकार ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री अमित खरे (झारखंड कैडर, 1985 बैच) को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया है. यह नियुक्ति संविदा (Contract) के आधार पर की गई है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने इस नियुक्ति को मंज़ूरी दी है. श्री खरे को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष रैंक और वेतन दिया जाएगा. यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. यह नियुक्ति पुनर्नियोजित केंद्र सरकार के अधिकारियों पर लागू सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार की गई है. श्री अमित खरे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में अपनी सेवाओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कार्य किया है.

सरकार की ओर से संबंधित सभी मंत्रालयों, विभागों और अधिकारियों को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है.

