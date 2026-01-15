RRB क्लर्क प्री रिजल्ट कहां आएगा? जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका

IBPS RRB Clerk prelims result: IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजों का इंतज़ार जल्द ही खत्म हो सकता है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) अपने ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर नतीजे घोषित करेगा. उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन अपने नतीजे देख पाएंगे.

तो अगर आपने भी रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) में सरकारी नौकरी पाने के लिए यह परीक्षा दी है, तो आप जल्द ही अपने नतीजे ऑनलाइन देख पाएंगे. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सही तरीका भी यहां बताया गया है.

नतीजा कब घोषित होगा?

IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 6 दिसंबर से 13 और 14 दिसंबर तक आयोजित की गई थी. भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार नवंबर/दिसंबर में हुई परीक्षा के नतीजे दिसंबर/जनवरी में घोषित किए जाने है. दिसंबर पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए पूरी संभावना है कि प्रीलिम्स के नतीजे इसी महीने यानी जनवरी में जारी किए जाएंगे. यह भी कहा जा रहा है कि RRB प्रीलिम्स का नतीजा 1-2 दिनों में घोषित किया जा सकता है. हालांकि IBPS ने क्लर्क के नतीजों के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है.

IBPS RRB क्लर्क स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?

IBPS RRB क्लर्क भर्ती के नतीजे घोषित होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके उन्हें डाउनलोड कर सकते है.

सबसे पहले IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन में जाएं.

फिर आपको “CRP RRB XIV- ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट स्थिति” का लिंक मिलेगा.

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए एक लॉगिन डैशबोर्ड मिलेगा.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें.

सबमिट करने पर आपका क्वालिफाइंग स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम, कैटेगरी और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी डिटेल्स होंगी. आप इन डिटेल्स को चेक कर सकते है. अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन RRB क्लर्क मेन्स परीक्षा के लिए हो गया है. इसके लिए IBPS RRB परीक्षाओं के लिए राज्य-वार और कैटेगरी-वार कटऑफ भी जारी करेगा. आपको सलाह दी जाती है कि रिजल्ट से जुड़े अपडेट के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें.