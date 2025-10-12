English Speaking Tricks: क्या आपको भी अंग्रेजी में बात करने के लिए नहीं मिल रहा है साथी? तो इस तरीके को अपनाकर सीखें फरार्टदार अंग्रेजी

Spoken English Tips: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अंग्रेजी तो सीखनी है पर उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे उसे सीखा जाए. कई बार लोग सोचते हैं कि किसी के साथ अंग्रेजी में बात करने से आप इंग्लिश सीख सकते हैं. पर अक्सर आपको कोई ऐसा नहीं मिलता है जिससे आप कंफर्रटेबल होकर अंग्रेजी सीख सकते हो. तो आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि आप कैसे अपनी अंग्रेजी बिना किसी की मदद के सुधार सकते हैं.

अंग्रेजी सीखने के ये तरीके हैं बेस्ट

खुद से बात करके अंग्रेजी सीखें

अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए खुद से ही अंग्रेजी में बात करना शुरू करना चाहिए. हां, सुनने में ये तरीका थोड़ा अजीब भले ही लग रहा हो पर ये बेस्ट तरीका है क्योंकि इसके कई फायदे हैं इससे आप किसी और के सहारे नहीं रहते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए और ये मुफ्त तरीका है. इससे आप खुद की कमियों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और अपनी अंग्रेजी में सुधार कर सकते हैं.

आत्म चर्चा है जरूरी

जब आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हो, तो कोशिश करें कि आप पहले डिसाइड करें कि आपको आज किस टॉपिक पर ध्यान देना और फिर आप खुद से उस चीज़ के बारे में चर्चा करें और जानें कि कैसे आपको इस टॉपिक पर ध्यान देकर उसे पढ़ना है.

टीचर बनकर खुद को पढ़ाएं

अगर आप अकेले, खुद पर निर्भर होकर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो इसका बेस्ट तरीका ये भी है कि आप खुद को अंग्रेजी पढ़ाएं जैसे कि एक टीचर बच्चे को समझाता और सीखाता है, उसी तरह से आपको भी खुद को सीखाना है कि कैसे अंग्रेजी पढ़नी और लिखनी है, किस तरह से उसमें सुधार करना है और पूरे फोकस के साथ चीजों को पढ़ना है.

नए शब्दों को करें नोट

अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अगर किसी किताब या ट्यूटोरियल की मदद से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो नए शब्दों को साथ-साथ नोट करते रहें और उसके मतलब को भी डिक्शनरी में सर्च करते रहें जिससे आप अंग्रेजी सीखने में सुधार कर सकते हैं और आपको नए-नए शब्द और उनके मतलब पता चलते हैं जिससे आपकी अंग्रेजी भाषा में पकड़ मजबूत होती है.