English Reading Tips: अंग्रेजी किताबे पढ़ने का सही तरीका क्या जानते हैं आप, ये टिप्स आएंगी आपके बेहद काम

English Reading Tips: इंग्लिश को आज के युग में बहुत ही खास माना गया है. अगर आपको हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान है, तो ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के लिए बेटर रहता है. अगर आप भी इस सोच में डूबे हैं कि कैसे अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाया जाए तो आज हम इस लेख में इस बात का सॉल्यूशन लेकर आए हैं.

अंग्रेजी सुधारने के ये तरीके हैं बेस्ट

अंग्रेजी में किताब पढ़ें

क्या आप भी अंग्रेजी में कमजोर हैं और आपको लगता है कि इसमें कैसे महारत हासिल की जाए. तो इसके कई तरीके हैं, आप इसकी शुरुआत अंग्रेजी की किताबें पढ़ने से कर सकते हैं. शुरूआत में आपको समस्या होगी क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपकी समझ से बाहर होंगे, पर इसमें बेहतर करने के लिए आप रोज किताबे पढ़ें और उसमे जो भी शब्द आपको कठिन लगते हैं उन पर ध्यान दें और उनका अर्थ सीखने की कोशिश करें.

कठिन शब्दों को लिखें

पढ़ने का पूरा लाभ उठाने के लिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका अर्थ सीखने की कोशिश करें. जानें की उस शब्द का मतलब क्या है और उसे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें. आपको एक दिन में पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं हैं. आप केवल कुछ पन्नों को पढ़ें उसमें जो भी शब्द आपको मिले उनका अर्थ सीखने की कोशिश करें.

ग्रामर पर ध्यान दें

पढ़ते समय, ध्यान दें कि आप अंग्रेजी के जिन शब्दों को पढ़ रहे हैं वो ग्रामेरिटिकली करेक्ट है या नहीं. आप जो भी लिख रहे हैं उसे पढ़ने की भी कोशिश करें जिससे अगर कोई शब्द गलत होता है तो आप उसे तुरंत सही कर सकते हैं.

सही वोकैब्लरी का यूज करें

अगर आप अंग्रेजी में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको नए शब्दों को सीखने के बाद उन्हें अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज करना सीखना होगा. अगर आप नए शब्द सीखेंगे तो इससे आपकी अंग्रेजी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये आपके लिए अंग्रेजी को सीखना आसान कर सकता है. क्योंकि ऐसा करने से आपको नए शब्द आएंगे जिससे आप अंग्रेजी में बेहतर कर सकते हैं.

जोर से अंग्रेजी पढ़ें

अगर आप कोई किताब, मैगजीन या न्यूजपेपर को पढ़ रहे हैं तो सही उच्चारण के साथ तेज आवाज़ में उसे पढ़ने की कोशिश करें. आप भले ही एक या दो पेज पढ़ें पर से ध्यान से पढ़ें और तेज आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करें.