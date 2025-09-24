स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कौन हैं? जिनपर 17 लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने का लगा आरोप
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कौन हैं? जिनपर 17 लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने का लगा आरोप

Delhi Crime News: दिल्ली में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजर चिन्मयानंद सरस्वती पर 17 लड़कियों ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By: Sohail Rahman | Published: September 24, 2025 2:15:00 PM IST

Delhi Crime News
Delhi Crime News

Swami Chaitanyananda Saraswasti Assaulted College Students: दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, पूरा मामला ये है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजर चिन्मयानंद सरस्वती पर कॉलेज की कई छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. जिसके बाद चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि आरोपी फिलहाल फरार है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने लगभग 12 से 15 लड़कियों का उत्पीड़न किया होगा.

पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान किए दर्ज

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 अगस्त 2025 को श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में उत्पीड़न के आरोपों के बाद श्री श्रृंगेरी मठ और उसकी संपत्तियों के प्रशासक पी.ए. मुरली ने शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं. जिनमें से 17 ने आरोपी द्वारा अभद्र भाषा, अश्लील व्हाट्सएप और एसएमएस मैसेज और बिना इजाजत शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया. कुछ छात्राओं ने यह भी दावा किया कि फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारियों ने उन्हें आरोपी की मांगों को मानने के लिए दबाव डाला. बयानों और आगे की जांच के आधार पर वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 75(2), 79 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया.

आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी

इस पूरे मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. CCTV फुटेज की जांच की गई और इंस्टीट्यूट और आरोपी के अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई. इंस्टीट्यूट की हार्ड डिस्क और NVR को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया. 16 पीड़ितों के बयान पटियाला हाउस कोर्ट में BNS की धारा 183 के तहत दर्ज किए गए हैं. जांच के दौरान, अधिकारियों को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में आरोपी की एक महंगी वोल्वो कार मिली. कार पर ‘39 UN 1’ की फर्जी डिप्लोमैटिक यूनाइटेड नेशंस नंबर प्लेट लगी थी, जिसे पुलिस ने नकली बताया. वाहन ज़ब्त कर लिया गया है और वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में धारा 345(3), 318(4), 336(3) और 340(2) BNS के तहत एक अलग FIR (नंबर 385/2025, 25 अगस्त 2025) दर्ज की गई है.

श्री शारदा पीठम ने आरोपी से सभी संबंध किए खत्म

श्री शारदा पीठम, श्रृंगेरी ने आरोपी से सभी संबंध औपचारिक रूप से खत्म कर दिए हैं और कहा है कि उसके काम गैरकानूनी, अनुचित और पीठम के हितों के लिए हानिकारक हैं. पीठम ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है और कहा है कि श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एक गवर्निंग काउंसिल की देखरेख में चलता है, जिसकी अध्यक्षता डॉ. कृष्ण वेंकटेश करते हैं, ताकि छात्रों की भलाई सुनिश्चित हो सके और शिक्षा कार्यक्रम में कोई रुकावट न हो. पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जो अभी भी फरार है और पुलिस ने जानकारी होने पर लोगों से आगे आने की अपील की है.

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कौन हैं? जिनपर 17 लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने का लगा आरोप

