Home > दिल्ली > लाल किले में ‘Money Heist’ जानिये कैसे बनाया 1 करोड़ का कलश लूटने का प्लान?

लाल किले में ‘Money Heist’ जानिये कैसे बनाया 1 करोड़ का कलश लूटने का प्लान?

Red Fort: लाल किला परिसर में चोरी हो गई। जैन धार्मिक समारोह के दौरान लाखों रुपये का हीरे से जड़ा कलश लुटेरे चुराकर ले गए। कड़ी सुरक्षा के बीच शातिर ने इस वारदात को अंजाम दिया।

Published By: Heena Khan
Published: September 6, 2025 11:38:00 IST

lal quila news
lal quila news

Red Fort Theft: देश की राजधानी दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक जगह यानी लाल किले से एक  हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, लाल किला परिसर से करोड़ों रुपये कीमत का हीरा जड़ित सोने का कलश चोरी हो गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक लाल किले में जैन धर्म का कोई कार्यक्रम चल रहा था। इस ही कार्येक्रम में करोड़ों रुपये की कीमत का कलश भी था। जैसे  ही बदमाशों की उसपर नजर पड़ी वैसे ही मौका देखकर बदमाश उस कलश को चुराकर फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी वैसे ही वो वहां से कलश को लेकर फरार हो गए। कहा जाता है कि लाल किला सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। इस ऐतिहासिक इमारत की निगरानी के लिए सीआईएसएफ के जवान हमेशा यहां तैनात रहते हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच चोरों ने दिखाई चालाकी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐतिहासिक लाल किले में एक जैन धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमे हीरे जड़ित 760 ग्राम सोने का कलश भी शामिल था। अब कहा जा रहा है कि चोरों की नज़र इस बेशकीमती सोने के कलश पर गड़ी हुई थी। जैसे ही उस एरिया में भीड़भाड़ बढ़ी वैसे ही चोरों ने अपना दिमाग चलाया और कलश लेकर फरार हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाल किला हाई सिक्योरिटी जोन है। सुरक्षा के लिहाज से लाल किला परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया।

राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया ट्विस्ट, आ गई चार्जशीट; ये निकला खौफनाक वारदात का मास्टरमाइंड

जैन धर्म के कार्येक्रम में हुआ कांड 

दिल्ली के लाल किला परिसर में एक जैन धार्मिक कार्यक्रम से लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा एक कलश चोरी हो गया है। 760 ग्राम सोने के इस कलश में 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए थे। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान भीड़ के बीच यह कलश गायब हो गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए थे।

मारी छोरी छोरों से कम है क्या! गालियों में इस राज्य की लड़कियों ने की PhD, डाटा देख चौंक जाएंगे आप

Tags: crime newsdelhi crime newshome-hero-pos-4lal quilared fort storyred fort theft
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
लाल किले में ‘Money Heist’ जानिये कैसे बनाया 1 करोड़ का कलश लूटने का प्लान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

लाल किले में ‘Money Heist’ जानिये कैसे बनाया 1 करोड़ का कलश लूटने का प्लान?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लाल किले में ‘Money Heist’ जानिये कैसे बनाया 1 करोड़ का कलश लूटने का प्लान?
लाल किले में ‘Money Heist’ जानिये कैसे बनाया 1 करोड़ का कलश लूटने का प्लान?
लाल किले में ‘Money Heist’ जानिये कैसे बनाया 1 करोड़ का कलश लूटने का प्लान?
लाल किले में ‘Money Heist’ जानिये कैसे बनाया 1 करोड़ का कलश लूटने का प्लान?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?