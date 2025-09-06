Home > मध्य प्रदेश > राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया ट्विस्ट, आ गई चार्जशीट; ये निकला खौफनाक वारदात का मास्टरमाइंड

Sonam Raghuvanshi: मेघालय पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपपत्र में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

Published: September 6, 2025
Published: September 6, 2025 10:49:21 IST

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद देशभर में दहशत का माहौल बन गया था। राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी सोनम ने हनीमून पर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को उसने खुद अंजाम नहीं दिया बल्कि उसके प्रेमी राज कुशवाहा और उसके साथ के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया।  अब इस हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस की एसआईटी ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। अपनी चार्जशीट में पुलिस एसआईटी ने सोनम को मास्टरमाइंड बताया है। वहीं, पुलिस ने प्रेमी राज कुशवाहा समेत पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर उन्हें इस हत्याकांड का आरोपी बताया है। फिलहाल, पांचों पुलिस की न्यायिक हिरासत में हैं।

ये है असली मास्टरमाइंड 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेघालय पुलिस ने शुक्रवार शाम अदालत में अपनी चार्जशीट पेश की। इसमें पुलिस ने हत्या (धारा 103 (1) बीएनएस), सबूत मिटाने (धारा 238 (ए) बीएनएस) और आपराधिक साजिश (धारा 61 (2) बीएनएस) के तहत चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा ही है। आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान ने इस साजिश को अंजाम देने में उनकी मदद की। इन पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

जानिए पूरा मामला 

इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 11 मई को बड़ी धूमधाम से शादी के बंधन में बंधे थे। पुलिस का कहना है कि शादी से पहले सोनम अपने परिवार के फर्नीचर शीट बनाने वाली फैक्ट्री के कर्मचारी राज कुशवाह के साथ रिलेशनशिप में थी और वो राजा से अपनी शादी से खुश नहीं थी। सोनम उनका पारिवारिक कारोबार भी संभालती थी। शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे, जहां से 23 मई को दोनों लापता हो गए। बाद में राजा का शव जंगल से बरामद हुआ। लापता सोनम की पुलिस तलाश कर रही थी और वो 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली।

