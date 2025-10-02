दिल्ली के स्टेशनों पर अब दिवाली-छठ पर नहीं मचेगी भगदड़, जाने क्या है रेलवे की योजना?

Railway Plan For Diwali Chhath: अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और दिवाली व छठ में ज़्यादा समय नहीं बचा है. त्योहारों के नजदीक आने के साथ ही, दूसरे शहरों में काम करने वाले लोग भी घर लौट जाएंगे, जिससे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ेगी. ऐसे में अनियंत्रित भीड़ के कारण किसी बड़े हादसे का ख़तरा बना रहता है. इसे ध्यान में रखते हुए, रेलवे ने पांच सूत्री कार्ययोजना तैयार की है. इससे न सिर्फ भगदड़ की घटनाओं को रोका जा सकेगा, बल्कि यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी. अधिकारियों की भूमिकाएं भी तय कर दी गई हैं.

गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ के कारण एक हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद, रेलवे त्योहारों के मौसम में स्टेशनों पर ऐसी स्थिति को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है. गौरतलब है कि त्योहारों के मौसम में नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है.

1- दूसरे स्टेशनों से चलाई जाएगी विशेष ट्रेन

रेलवे ने पिछले वर्षों में त्योहारों के मौसम में यात्रा पैटर्न का अध्ययन किया है. इससे पता चला है कि अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना आदि स्थानों से यात्री दिल्ली आते हैं और फिर पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेनों में सवार होते हैं. इस बार, इन महत्वपूर्ण स्थानों से भी विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं.

2- ट्रेन के समय में होगा बदलाव

अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन समय में भी बदलाव किया गया है. पहले ज़्यादातर स्पेशल ट्रेनें शाम को चलती थीं, लेकिन इस साल ये दिन में भी अलग-अलग समय पर चलेंगी. इससे स्टेशनों पर भीड़भाड़ कम होगी.

3- बनाए गए नए प्लेटफॉर्म

त्योहारी सीज़न में रेलवे पहली बार पाँच नए प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करेगा. इनमें से तीन नए प्लेटफ़ॉर्म शकूर बस्ती स्टेशन पर और दो नए प्लेटफ़ॉर्म आनंद विहार स्टेशन पर बनाए गए हैं. पहली बार सफदरजंग स्टेशन से क्लोन ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं.

4- स्पेशल ट्रेन 50% बढ़ेगी

स्टेशनों पर यात्री सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, इस वर्ष अकेले दिल्ली मंडल से विशेष ट्रेनों की संख्या में लगभग 50% की वृद्धि की जाएगी. इसके अलावा, यात्री दबाव के आधार पर मांग पर तत्काल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

5- स्थायी होल्डिंग क्षेत्र किया गया तैयार

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है. इसमें एक साथ 6,000 से 8,000 यात्री बैठ सकेंगे. अनारक्षित टिकट वाले यात्री सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगे और ट्रेन का समय आने पर उन्हें अंदर ले जाया जाएगा.

