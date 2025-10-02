Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?
Home > दिल्ली > Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?

Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?

Delhi Oldest College : दिल्ली के पुराने कॉलेज जैसे हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन और जामिया मिलिया न केवल शिक्षा में आगे हैं, बल्कि देश की सोच, आजादी और नेतृत्व को भी गहराई से प्रभावित करते आए हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 2, 2025 11:10:47 AM IST

Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?

Delhi Oldest College : दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है, बल्कि ये देश के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक है. यहां पर कई ऐसे पुराने कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो न सिर्फ पढ़ाई के लिए मशहूर हैं, बल्कि जिन्होंने देश के नेता, सोचने वाले लोग और समाज सुधारक भी तैयार किए हैं.

इन संस्थानों में पुरानी परंपराएं और नई सोच एक साथ देखने को मिलती है. इस लेख में हम आपको दिल्ली के कुछ सबसे पुराने और खास कॉलेजों के बारे में बताएंगे. साथ ही कुछ और मजेदार बातें भी बताएंगे, तो आइए जानते हैं-

 कॉलेज जो भारत की आजादी के आंदोलन में सक्रिय थे?

 St. Stephen’s College
 Hindu College
 Jamia Millia Islamia
 Lady Shri Ram College

दिल्ली के पुराने कॉलेज 

1. Hindu College (शुरुआत: 1899)

हिंदू कॉलेज को भारत के आजादी के आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है. यहां पढ़ने वाले छात्रों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और देश के लिए आवाज उठाई.

2. St. Stephen’s College (शुरुआत: 1881)

यह कॉलेज अपने शानदार पढ़ाई के माहौल और टॉप लीडर्स तैयार करने के लिए जाना जाता है. यहां से कई बड़े नेता और अफसर निकले हैं.

3. Zakir Husain Delhi College (शुरुआत: 1692, नया रूप: 1792)

यह दिल्ली का सबसे पुराना कॉलेज है. पहले इसका नाम अंग्लो-अरेबिक कॉलेज था. यह मुगल काल से चला आ रहा है और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा है.

1926 में बना हुआ कॉलेज

दिल्ली का कौन-सा कॉलेज, जो 1926 में बना था, कॉमर्स और इकॉनॉमिक्स में सबसे अच्छा माना जाता है?

 Lady Shri Ram College
 Rajmas College
 Shri Ram College of Commerce (SRCC)
 Zakir Hussain Delhi College

जमिया मिलिया इस्लामिया: पढ़ाई और सोच का मेल

Jamia Millia Islamia (शुरुआत: 1920) एक यूनिवर्सिटी है जिसे आजादी के पहले दिल्ली लाया गया था. ये कॉलेज खासकर पत्रकारिता, राजनीति, और समाज सेवा जैसे विषयों के लिए जाना जाता है.

जामिया मिलिया इस्लामिया किस कोर्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है?

 कॉमर्स
 पॉलिटिकल साइंस
 साइकोलॉजी
 पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन

दिल्ली के कॉलेज आज भी बना रहे हैं भविष्य

दिल्ली के ये पुराने कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं. इन्होंने भारत को नेता, लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक दिए हैं. आज भी ये संस्थान नई पीढ़ी को बेहतर इंसान और लीडर बना रहे हैं.

Tags: Delhi Oldest CollegeJamia Millia Islamiaoldest collegeTop colleges in Delhi 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?
Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?
Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?
Delhi Oldest College : क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज कौन से हैं?