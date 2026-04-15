एयरपोर्ट जैसी एंट्री, हाईटेक सुविधाएं…नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास हब; जनता को मिलेगी बड़ी राहत

New Delhi Railway Station Redevelopment: राजधानी का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह बदलने जा रहा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) को एयरपोर्ट जैसा मॉडर्न और हाईटेक बनाने की तैयारी है, जिससे यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलेगा. हर दिन लाखों यात्रियों की आवाजाही वाले इस स्टेशन को अब वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट हब में बदला जाएगा. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना ही नहीं, बल्कि पूरे ट्रैवल अनुभव को अपग्रेड करना है.

एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक जाम में राहत

इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण करीब 5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड होगी, जो जमीन से ऊपर बनाई जाएगी. इसके जरिए यात्री सीधे स्टेशन के एंट्री पॉइंट तक पहुंच सकेंगे. इससे स्टेशन के आसपास लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम में बड़ी राहत मिलेगी. खासकर पीक आवर्स में यह व्यवस्था समय बचाने और भीड़ कम करने में मददगार होगी.

एयरपोर्ट जैसे एप्रन एरिया और आधुनिक भवन

स्टेशन के दोनों ओर एयरपोर्ट की तरह एप्रन एरिया विकसित किया जाएगा, जहां वाहन आसानी से यात्रियों को छोड़ और ले सकेंगे. इससे कनॉट प्लेस जैसे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा. इसके साथ ही स्टेशन पर बड़े और आधुनिक भवन बनाए जाएंगे, जिनमें पार्किंग, वेटिंग एरिया, रिटेल शॉप्स और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. 20 से अधिक मंजिल के आइकॉनिक टावर भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे, जो दिल्ली की नई पहचान बन सकते हैं.

एयर कॉन्कोर्स और अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी

इस प्रोजेक्ट की सबसे खास सुविधा एयर कॉन्कोर्स होगी, जो रेलवे ट्रैक के ऊपर बना एक बड़ा कवर एरिया होगा. यात्री यहां से बिना भीड़-भाड़ के अपने प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंच सकेंगे. इसके अलावा, भीड़ नियंत्रण के लिए अंडरग्राउंड सबवे बनाए जाएंगे, जो यात्रियों को सीधे मेट्रो, बस और अन्य ट्रांसपोर्ट से जोड़ेंगे. इससे स्टेशन परिसर में भीड़ कम होगी और आवाजाही ज्यादा सुगम बनेगी.

मल्टी-मॉडल हब और पर्यावरण पर फोकस

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां ट्रेन, मेट्रो, बस और टैक्सी जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी. आने और जाने वाले यात्रियों के रास्ते अलग-अलग होंगे, जिससे भीड़भाड़ कम होगी.

साथ ही, इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया है. इमारतों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि प्राकृतिक रोशनी और हवा का अधिक उपयोग हो, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े.

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