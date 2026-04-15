Delhi fire accident: दिल्ली के बुध विहार में भीषण आग, जिंदा जले दंपती और मासूम, 6 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

Delhi fire accident: राजधानी दिल्ली के बुध विहार इलाके में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां झुग्गियों में लगी भीषण आग ने तीन जिंदगियां छीन लीं. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरा इलाका धुएं व अफरा-तफरी से भर गया.

देर रात लगी आग, मचा हड़कंप

दिल्ली के रोहिणी के बुध विहार स्थित मांगे राम पार्क इलाके में बुधवार देर रात करीब 1:25 बजे झुग्गियों में अचानक आग लग गई. यह आग उस प्लॉट में लगी थी, जहां कुछ झुग्गियां बनी हुई थीं और कबाड़ का सामान इकट्ठा किया जाता था. आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत