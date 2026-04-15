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Delhi fire accident: दिल्ली के बुध विहार में भीषण आग, जिंदा जले दंपती और मासूम, 6 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

Delhi fire accident: दिल्ली के बुध विहार में झुग्गियों में देर रात लगी आग, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू, आग लगने के कारणों की जांच जारी.

By: Ranjana Sharma | Published: April 15, 2026 9:18:29 AM IST

Delhi fire accident: दिल्ली के बुध विहार में भीषण आग, जिंदा जले दंपती और मासूम, 6 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू


Delhi fire accident: राजधानी दिल्ली के बुध विहार इलाके में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां झुग्गियों में लगी भीषण आग ने तीन जिंदगियां छीन लीं. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरा इलाका धुएं व अफरा-तफरी से भर गया.

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देर रात लगी आग, मचा हड़कंप

दिल्ली के रोहिणी के बुध विहार स्थित मांगे राम पार्क इलाके में बुधवार देर रात करीब 1:25 बजे झुग्गियों में अचानक आग लग गई. यह आग उस प्लॉट में लगी थी, जहां कुछ झुग्गियां बनी हुई थीं और कबाड़ का सामान इकट्ठा किया जाता था. आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी और उनकी करीब 2 साल की मासूम बच्ची शामिल है. बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और लोगों में दहशत भी बनी हुई है.

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दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फायर अधिकारी अजय शर्मा के मुताबिक, आग बुझाने के लिए छह दमकल गाड़ियों को लगाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है. हालांकि आग की वजह से कई झुग्गियां जलकर पूरी तरह राख हो गईं.

आग लगने के कारणों की जांच शुरू

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या कबाड़ में मौजूद ज्वलनशील सामान से आग फैलने की जताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है.

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Tags: budh vihar firedelhi fire accident
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