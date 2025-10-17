भीषण जाम के चलते फिर थमी दिल्ली-एनसीआर की रफ्तार, रेंगते हुए नजर आए वाहन; दिवाली से पहले पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Traffic Jam in Delhi-NCR: त्योहारों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में यातायात की भीड़ बेहद जटिल हो गई है. शुक्रवार शाम को राजधानी और आसपास के इलाकों में भारी जाम देखा गया, जिससे यात्रियों को लंबी देरी और असुविधा का सामना करना पड़ा. दिवाली की तैयारियों और बढ़ते यातायात जाम के कारण मूलचंद फ्लाईओवर, चाणक्यपुरी, तीन मूर्ति मार्ग, आईटीओ और गुरुग्राम के इफको चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर लंबी कतारें लग गईं.

त्योहारी खरीदारी के कारण बाजार और मुख्य सड़कें भी काफी भीड़भाड़ वाली रहीं. दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाली सड़कों पर शाम के व्यस्त समय में जाम की स्थिति और भी बदतर हो गई, जिससे दैनिक यात्रियों को और भी असुविधा हुई.

दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

इस स्थिति को देखते हुए, दिल्ली यातायात पुलिस ने दिवाली से पहले एक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने नागरिकों से अपनी यात्रा की सावधानीपूर्वक योजना बनाने, अनावश्यक यात्राओं से बचने और व्यस्त समय के दौरान सड़कों पर निकलने से पहले मार्ग की जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है. यातायात विभाग ने बताया कि सड़कों की मरम्मत और क्षति के कारण कई स्थानों पर यातायात धीमा हो गया है, जिससे जाम और भी बढ़ गया है.

यातायात पुलिस ने यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा समय लेने और भीड़भाड़ वाले रास्तों से बचने के लिए नेविगेशन ऐप्स का उपयोग करने की सलाह दी है. उन्हें वास्तविक समय के अपडेट के लिए @dtptraffic (X/Twitter) पर नजर रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है.

#WATCH | Traffic congestion witnessed at Moolchand flyover in Delhi amid the Diwali rush, ahead of the festival on 20 October. pic.twitter.com/ZkB6KITKI5 — ANI (@ANI) October 17, 2025

पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द

त्योहारों के मौसम में यातायात की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने सभी यातायात कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) अजय चौधरी ने बताया कि शहर भर में अधिकतम तैनाती की गई है. यातायात जाम से तुरंत निपटने के लिए मोटरसाइकिल टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है.

व्यावसायिक और बाज़ार क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन को कड़ा कर दिया गया है. अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि त्योहारों की भीड़ के बावजूद यातायात सुचारू रहे, कोई बाधा न हो और पैदल यात्रियों और वाहन चालकों दोनों की सुरक्षा बनी रहे.

नागरिकों से दिवाली की भीड़ के दौरान सावधानी से यात्रा करने, दिशानिर्देशों का पालन करने और केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही सड़कों पर निकलने का आग्रह किया गया है.

