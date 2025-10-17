Home > दिल्ली > दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा आसान और आरामदायक, यात्रियों को मिलेंगी ये शानदार सुविधाएं; NHAI ने की घोषणा

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा आसान और आरामदायक, यात्रियों को मिलेंगी ये शानदार सुविधाएं; NHAI ने की घोषणा

Delhi-Dehradun Expressway News: NHAI ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम सुनिश्चित करने के लिए एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड पर आधुनिक पार्किंग और विश्राम स्थल विकसित किए जाएंगे.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: October 17, 2025 9:53:18 PM IST

Delhi-Dehradun Expressway
Delhi-Dehradun Expressway

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए सफर को आरामदायक बनाने के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम सुनिश्चित करने के लिए एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड पर आधुनिक पार्किंग और विश्राम स्थल विकसित किए जाएंगे. ये सुविधाएं अक्षरधाम जंक्शन से उत्तर प्रदेश सीमा तक के खंड पर बनाई जाएंगी. इनका निर्माण “डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण” (DBOT) मॉडल पर किया जाएगा, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं. निविदा प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा.

एक्सप्रेसवे पर बनाए जाएंगे पार्किंग और विश्राम स्थल

अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड पर तीन प्रमुख स्थानों पर पार्किंग और विश्राम स्थल बनाए जाएंगे—पूर्वी दिल्ली में ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास, गांधी नगर बाजार के पास और गीता कॉलोनी के पास. इन तीनों स्थानों के लिए क्रमश – 0.8 हेक्टेयर, 1.4 हेक्टेयर और 0.78 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है. ये पार्किंग स्थल यात्रियों की सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे. 

8th Pay Commission: बेसिक सैलरी में DA को मर्ज करने की उठी मांग, सरकार का नहीं आया कोई जवाब!

 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए पार्किंग क्षेत्र आरक्षित 

यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, स्वच्छ पेयजल, सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें, आधुनिक शौचालय, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग शुल्क प्रणाली और पार्किंग क्षमता संकेतक जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करते हुए, NHAI ने हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कुल पार्किंग क्षेत्र का 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है.

यात्रियों की सुविधा और सुविधा के लिए इन स्टॉप्स पर न केवल पार्किंग, बल्कि खाने-पीने की दुकानें, एटीएम, एयर रिफिल स्टेशन और प्रदूषण जांच केंद्र (PUC) भी स्थापित किए जाएंगे. NHAI का कहना है कि इन विश्राम स्थलों को न केवल उपयोगी, बल्कि आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया जाएगा, जिससे यात्रा का अनुभव बेहतर होगा.

भारतीय राजमार्ग को विश्वस्तरीय बनाने की ओर कदम

इन आधुनिक सुविधाओं के साथ, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर यात्रा बहुत आसान, सुरक्षित और अधिक आरामदायक हो जाएगी. यात्रियों के पास अब रास्ते में रुकने, आराम करने या आवश्यक कार्य करने के लिए उपयुक्त स्थान होगा. इस पहल को भारत के राजमार्ग नेटवर्क को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बस इतने घंटों में पहुंच जाएंगे दिल्ली से देहरादून

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू हो जाने पर, यात्रा का समय 5-6 घंटे से घटकर मात्र 2 से 2.5 घंटे रह जाएगा. इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.

Gold Silver Online Delivery: ना ट्रैफिक का झंझट और ना कहीं जाने का टेंशन, सिर्फ 10 मिनट में घर पर आएगी सोना-चांदी

Tags: dehradun from delhiDelhi Dehradun Expresswaydelhi newsfacilities on Delhi Dehradun Expressway
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा,...

October 17, 2025

रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे...

October 17, 2025

इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से...

October 17, 2025

नहीं पड़ेगी महंगे फर्टिलाइजर की जरूरत, किचन में रखीं ये...

October 17, 2025

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी...

October 17, 2025

नोज स्ट्रिप नहीं बल्कि काम आएंगे ये 8 देसी नुस्खे,...

October 17, 2025
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा आसान और आरामदायक, यात्रियों को मिलेंगी ये शानदार सुविधाएं; NHAI ने की घोषणा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा आसान और आरामदायक, यात्रियों को मिलेंगी ये शानदार सुविधाएं; NHAI ने की घोषणा
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा आसान और आरामदायक, यात्रियों को मिलेंगी ये शानदार सुविधाएं; NHAI ने की घोषणा
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा आसान और आरामदायक, यात्रियों को मिलेंगी ये शानदार सुविधाएं; NHAI ने की घोषणा
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा आसान और आरामदायक, यात्रियों को मिलेंगी ये शानदार सुविधाएं; NHAI ने की घोषणा