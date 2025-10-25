Home > दिल्ली > Chhath Puja 2025: क्या दिल्ली में छठ पूजा पर मिलेगी कर्मचारियों को छुट्टी? रेखा गुप्ता सरकार ने कर दिया साफ

Chhath Puja 2025: क्या दिल्ली में छठ पूजा पर मिलेगी कर्मचारियों को छुट्टी? रेखा गुप्ता सरकार ने कर दिया साफ

Delhi holiday On Chhath: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को सरकारी अवकाश घोषित किया है. सरकारी दफ्तार और स्कूल रहेंगे बंद.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 25, 2025 1:43:32 AM IST

Delhi holiday On Chhath
Delhi holiday On Chhath

Holiday On Chhath: देशभर में छठ पर्व शनिवार को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा. इस अवसर पर, दिल्ली में लोगों को दिवाली के बाद एक और दिन की छुट्टी मिलेगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार, 27 अक्टूबर, 2025 को सरकारी दफ्तारों और सरकार के स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है. ताकि श्रद्धालु छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय घाटों पर जाकर सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ्य दे सकें.

सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस शुभ अवसर पर घोषणा करते हुए बताया कि यह दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है. इस शुभ अवसर पर, पूरा परिवार सुबह से ही तैयारी और पूजा-अर्चना शुरू कर देता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस दिन अवकाश इसलिए घोषित किया है ताकि लोग अपने परिवार और आस्था के साथ इस पर्व में शामिल हो सकें.

छठ आस्था, भक्ति और स्वच्छता का प्रतीक – सीएम रेखा 

मुख्यमंत्री ने छठ को प्रकृति और सूर्य देव को समर्पित पर्व बताया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह पर्व आस्था, भक्ति और स्वच्छता का प्रतीक है, जो हमें जल, सूर्य और प्राकृतिक संसाधनों की पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है. छठ महापर्व के दौरान परिवार, समाज और समुदाय एक साथ आते हैं और सामाजिक भाईचारे और सद्भाव को मज़बूत करते हैं.

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने छठ घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं. इसमें सुरक्षा, सफ़ाई और आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से पूजा कर सकें. यह कदम पर्व की गरिमा और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

भाईचारे को मिलेगा बढ़ावा – सीएम रेखा 

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पर्व सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आएगा. यह समाज में एकजुटता और भाईचारे को भी बढ़ावा देगा. इस प्रकार, दिल्ली में छठ महापर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि परिवारों और समुदायों के लिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी कार्य करता है.

