UP से शुरू हुआ ‘आई लव मोहम्मद’ का विवाद पहुंचा JNU, चुनाव से पहले कैम्पस में किसने लगाया ये पोस्टर?

JNU Campus I Love Muhammad: दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी (जेएनयू) के परिसर में बुधवार रात एक चौंकाने वाली घटना हुई. जहां, दीवारों पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे नारे और पोस्टर मिलने से जेएनयू परिसर में हड़कंप मच गया. संभावित विवाद से बचने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन नारों और पोस्टरों को पूरी तरह से हटा दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

क्यों लगाया गया नारा और पोस्टर?

यह नारा हाल के हफ्तों में देश के कई हिस्सों में विवाद का कारण रहा है. फिलहाल, अधिकारियों ने इसे एक गंभीर मामला बताते हुए कहा कि खासकर तब जब जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के चुनाव 4 नवंबर को होने वाले हैं, जिससे कैंपस में तनाव बढ़ने की आशंका है. और ऐसा करने से कैंपस में तनाव बढ़ने की स्थिति भी पैदा हो सकती है.

घटनाक्रम पर क्या है एबीवीपी की प्रतिक्रिया?

जेएनयूएसयू अध्यक्ष (एबीवीपी) वैभव मीणा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि “धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन जिन चीजों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है, उन्हें सार्वजनिक स्थानों, खासकर विश्वविद्यालयों में किसी भी हाल में नहीं लगाया जाना चाहिए.” एबीवीपी की जेएनयू इकाई ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस कृत्य से “जेएनयू जैसे विविध संस्कृति वाले संस्थान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है”, जिसने विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण माहौल को पूरी तरह से प्रभावित करके रखा दिया है. अब देखने वाली यह बात है कि इस प्रकार की घटनाओं से कितना तनाव बढ़ सकता है यह तो समय ही बताएगा.

प्रशासन ने मामले में किसी तरह से की कार्रवाई

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कैंपस के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बढ़ा दिया है. और साथ ही छात्रों से शांति बनाए रखने की खास तौर से अपील की है. सुरक्षा अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और इस घटना पर प्रशासन का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा. फिलहाल, इस घटना पर छात्र संगठनों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है.