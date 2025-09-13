Student Teacher Love Story: प्रिंसिपल के प्यार में पागल हुई टीचर! ध्यान पाने के लिए पार कर दी सारी हदें

School Principal Teacher Love Story: दिल्ली के नामी स्कूल से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां प्रिंसिपल के प्यार में पागल शिक्षिका ने कुछ ऐसा किया, जिसे सुनकर आप खड़े-खड़े ही कांपने लगेंगे. अपने स्कूल के प्रिंसिपल को अपना गुरु और मार्गदर्शक मानने वाली 21 साल की एक टीचर धीरे-धीरे उनसे इस कदर प्यार करने लगी कि ये प्यार जुनून में बदल गया. उसने प्रिंसिपल का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए. कभी वो फर्जी आईडी बनाकर बीमार होने का नाटक करती, तो कभी छात्रों को फोन करके कहती कि उसे कैंसर है.

टीचर ने फैला दी मौत की झूठी अफवाह

उसने छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी एडिट की हुई तस्वीरें अपलोड कर दीं, जिनमें वो किसी बीमार मरीज़ जैसी लग रही थी. इतना ही नहीं, बाद में उसने अपनी ‘मौत’ की अफवाह भी फैला दी, ताकि प्रिंसिपल उसे याद करें और भावुक हो जाएं. इतना ही नहीं, उसने तंत्र-मंत्र जैसे हथकंडों का भी सहारा लिया. लेकिन जब उसे पता चला कि प्रिंसिपल की स्कूल की एक और टीचर से नजदीकियां बढ़ गई हैं, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा. अब उसने उस दूसरी टीचर को निशाना बनाना शुरू कर दिया. उसने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, उन पर दूसरी शिक्षिका की मॉर्फ्ड तस्वीरें पोस्ट कीं और उसका नाम खराब करने की कोशिश की.

दूसरी शिक्षिका ने पुलिस से किया संपर्क

जब शिक्षिका को इस बात की जानकारी हुई कि एक और शिक्षिका को प्रिंसिपल से प्यार हो गया तो उन्होंने दूसरी शिक्षिका की मॉर्फ्ड फोटो शेयर की, जब 6 सितंबर को दूसरी शिक्षिका ने उसकी तस्वीरें देखीं और तुरंत पुलिस से संपर्क किया. वह दिल्ली के आज़ाद मार्केट की रहने वाली थी. शिकायत में उसने बताया कि किसी ने उसकी फर्जी आईडी बनाई है और उससे जुड़े लोगों, छात्रों और सहकर्मियों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. तस्वीरों और फर्जी अकाउंट्स की तलाशी ली गई. ईमेल आईडी के आधार पर पुलिस सीधे आरोपी तक पहुंच गई.

पुलिस ने आरोपी लड़की को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी लड़की को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. शुरुआत में उसने खुद को ‘पीड़ित’ बताने की भी कोशिश की और कहा कि किसी ने उसके नाम से भी फर्जी अकाउंट बनाए हैं. लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आ गई. उसने स्वीकार किया कि उसने ही सारे अकाउंट बनाए, तस्वीरों को एडिट किया और अपनी प्रिंसिपल का ध्यान और सहानुभूति पाने के लिए अफवाहें फैलाईं.

