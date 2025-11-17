Home > दिल्ली > Delhi Weather: ठंडी हवाओं के बीच बारिश का अलर्ट! जम जाएंगे Delhi-NCR वाले, धड़ाम से गिरेगा तापमान

Delhi Weather: ठंडी हवाओं के बीच बारिश का अलर्ट! जम जाएंगे Delhi-NCR वाले, धड़ाम से गिरेगा तापमान

Delhi Weather: मौसम विज्ञान विभाग ने 17 से 22 नवंबर तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक 17 से 22 नवंबर तक बादल छाए रहेंगे. दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा भी छाया रहेगा. व

By: Heena Khan | Last Updated: November 17, 2025 9:03:40 AM IST

delhi weather
delhi weather


Delhi-NCR Ka Mausam: दिल्ली-एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. वहीं अब राजधानी में ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों को दिसंबर से पहले पहली शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में शीतलहर का असर दिल्ली और एनसीआर के कई जिलों पर भी पड़ेगा. फिलहाल, सुबह का मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है क्योंकि धूप लगातार खिली हुई है. लेकिन, चल रही हवाओं के कारण दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है और शाम व रात में अभी से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है.

जानिए अगले 3 दिन का पूर्वानुमान 

जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 17 से 22 नवंबर तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक 17 से 22 नवंबर तक बादल छाए रहेंगे. दिल्ली-एनसीआर में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा भी छाया रहेगा. वहीं अगर तापमान की बात करें तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

कब होगी ठंड वाली बारिश 

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि, बंगाल की खाड़ी सक्रिय बनी हुई है. दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो एक अवदाब का रूप ले सकता है. 22 या 23 नवंबर तक यह अरब सागर तक पहुँच सकता है और वहाँ और मज़बूत हो सकता है. जिसके चलते, पहाड़ बेसब्री से एक पश्चिमी विक्षोभ का इंतज़ार कर रहे हैं. उत्तर भारत में अभी तक सर्दियों की बारिश शुरू नहीं हुई है, इसलिए दिन के तापमान में गिरावट नहीं आई है. हाल के दिनों में दिल्ली में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है. कई अन्य राज्य भी शीतलहर की चपेट में हैं, लेकिन पूर्वी और मध्य भारत समेत उत्तर भारत में मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा.

‘गंदी औरत तू यहां से…’, चुनावी परिणाम की रात लालू आवास में क्या-क्या हुआ? आखिर क्यों रोहिणी को सुनने पड़े ऐसे घिनौने शब्द

Tags: Aaj Ka Mausamdelhi ncr newsdelhi weatherweather news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
Delhi Weather: ठंडी हवाओं के बीच बारिश का अलर्ट! जम जाएंगे Delhi-NCR वाले, धड़ाम से गिरेगा तापमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Weather: ठंडी हवाओं के बीच बारिश का अलर्ट! जम जाएंगे Delhi-NCR वाले, धड़ाम से गिरेगा तापमान
Delhi Weather: ठंडी हवाओं के बीच बारिश का अलर्ट! जम जाएंगे Delhi-NCR वाले, धड़ाम से गिरेगा तापमान
Delhi Weather: ठंडी हवाओं के बीच बारिश का अलर्ट! जम जाएंगे Delhi-NCR वाले, धड़ाम से गिरेगा तापमान
Delhi Weather: ठंडी हवाओं के बीच बारिश का अलर्ट! जम जाएंगे Delhi-NCR वाले, धड़ाम से गिरेगा तापमान