‘गंदी औरत तू यहां से…’, चुनावी परिणाम की रात लालू आवास में क्या-क्या हुआ? आखिर क्यों रोहिणी को सुनने पड़े ऐसे घिनौने शब्द

Rohini-Tejashwi Controversy: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद लालू परिवार में मातम का माहौल है. सालों से सत्ता हासिल करने की उम्मीद लिए बैठे लालू की उम्मीदें एक बार फिर चूर-चूर हो गई हैं. वहीं दूसरी ओर राबड़ी आवास में बवाल और घमासान मचा हुआ था. इस दिन घर में सब थे—लालू, मीसा, रोहिणी और तेजस्वी के करीबी संजय और रमीज़. इस दौरान सबके मन में एक ही सवाल था कि इस हार का कारण कौन है?

उस रात घर में क्या हुआ?

इस दौरान तभी गुस्से में रोहिणी बोलीं, “हार की वजह साफ़ है…गलत फ़ैसले लिए गए…और सब जानते हैं कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है. इस दौरान वहाँ के हालात बिगड़ते चले गए. जिस बात को कहने से सब डर रहे थे…वो अब तीर की तरह कमरे में घूम रही थी. टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार बिहार चुनाव के मतगणना रुझान दिखाई दे रहे थे. राजद एक के बाद एक सीटें हार रही थी. घर में सब टीवी से चिपके हुए थे. पार्टी और परिवार की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होने के कारण, सभी उन्हें ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे. लेकिन किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी.

रोहिणी को कहा गंदी औरत

जब सबके मुंह पर टेप लगा था तब रोहिणी खुद को रोक नहीं पाईं. वो हार के लिए संजय यादव को ज़िम्मेदार ठहराने लगीं. इस दौरान रोहिणी ने चिढ़कर कहा, “यह सब संजय की वजह से हुआ है. “लालू, मीसा और राबड़ी कमरे के एक तरफ चुपचाप बैठे सुन रहे थे. तेजस्वी, संजय और रमीज़ दूसरी तरफ थे. अचानक दूसरी तरफ से हताशा भरी आवाज़ आई, “गंदी औरत, चुप रह! अपनी गंदी किडनी बेच दी, हमसे करोड़ों रुपये लेकर अपने चहेतों को टिकट दिलवाए,यहाँ से निकल जा.

तेजस्वी ने निकला घर से बार?

यह सुनकर रोहिणी बिलख उठी. इस दौरान वो कुक देर तक अपने छोटे भाई को देखती रही. उसके मन में सवाल था कि जिसने उसे गोद में खिलाया, उसने उसका ऐसा एहसान कैसे चुकाया? फिर आवाज़ें तेज़ हो गईं. तेजस्वी की तरफ़ से एक आवाज़ आई, “तुम मुझे क्यों देख रही हो? तुम्हारी वजह से हम हार गए… अभी यहाँ से चली जाओ… इस घर या परिवार से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है.” बस इसी घटना के बाद रोहिणी ने अपना बेग उठाया और वहाँ से चली गईं. और मीडिया के सामने और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली.

