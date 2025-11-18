Home > विदेश > Saudi Arabia Bus Accident: चमत्कारिक रूप से बच गई हैदराबाद के शोएब की जान, जानें कैसे दी मौत को मात?

Saudi Arabia Bus Accident: चमत्कारिक रूप से बच गई हैदराबाद के शोएब की जान, जानें कैसे दी मौत को मात?

Survivor Of Saudi Bus Accident: सऊदी अरब के मक्का–मदीना हाईवे पर हुए भयानक बस हादसे में 24 वर्षीय भारतीय मोहम्मद अब्दुल शोएब की जान बच गई.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 18, 2025 2:06:29 AM IST

Saudi Arabia Bus Accident
Saudi Arabia Bus Accident


Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब के मक्का–मदीना हाईवे पर हुए भयानक बस हादसे में 42 से अधिक भारतीय उमरा यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए. इस भीषण त्रासदी के बीच 24 वर्षीय भारतीय युवक मोहम्मद अब्दुल शोएब का जीवित बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं माना जा रहा है. हैदराबाद निवासी शोएब बस में ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे थे, जिससे टक्कर के बाद उन्हें बाहर निकालना अपेक्षाकृत आसान रहा. गंभीर रूप से झुलसने के बावजूद वे जीवित बच गए और वर्तमान में अस्पताल में उपचाराधीन हैं. 

वो अविवाहित हैं, हैदराबाद में छोटा व्यवसाय चलाते थे और माता-पिता के इकलौते बेटे हैं. पहली बार उमरा पर गए शोएब कई महीनों से इस यात्रा की तैयारी कर रहे थे और हादसे से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने परिवार को फोन कर मक्का से मदीना के लिए रवाना होने की जानकारी दी थी.

Sheikh Hasina Verdict: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को क्यों सुनाई गई मौत की सजा, क्या है अपराध; यहां जानें सबकुछ

ऐसे बची शोएब की जान?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस में कुल 46 यात्री सवार थे और सोमवार तड़के लगभग 1.30 बजे उनकी बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनटों में बस आग की लपटों में घिर गई. अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे और आग इतनी तेजी से फैली कि वे बाहर निकल भी नहीं सके. माना जा रहा है कि शोएब आगे की सीट पर बैठे होने और शुरुआती मिनटों में पास मौजूद यात्रियों द्वारा बाहर निकाले जाने के कारण बच पाए. उनका शरीर काफी हद तक झुलस चुका है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार उन्हें बेहतरीन मेडिकल सुविधा दी जा रही है.

एक ही परिवार के कई सदस्यों की मौत

मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जिनमें 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं. कई परिवार उमरा यात्रा के लिए समूह में गए थे और दुर्घटना ने एक ही परिवार के कई सदस्यों को छीन लिया. सऊदी प्रशासन अभी मृतकों की पहचान प्रक्रिया पूरी कर रहा है, वहीं भारत में परिजनों के फोन लगातार दूतावास और सरकारी अधिकारियों तक पहुंच रहे हैं.

भारत सरकार हुई एक्टिव, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन 

भारत सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सऊदी में अपने कौंसुल जनरल और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों को अस्पताल और दुर्घटना स्थल पर भेजा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है. शोएब के जीवित बचने को परिवार और परिचित ईश्वर की कृपा मान रहे हैं, लेकिन उनकी रिकवरी लंबी हो सकती है. 

Saudi Arabia: मदीना जा रही उमरा यात्रियों की बस की टक्कर, 42 भारतीयों की हुई मौत; ओवैसी ने जताया दुख

Tags: Abdul ShoaibMecca Medina highway accidentSaudi Arabia bus accidentsurvivor of saudi bus fire
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
Saudi Arabia Bus Accident: चमत्कारिक रूप से बच गई हैदराबाद के शोएब की जान, जानें कैसे दी मौत को मात?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Saudi Arabia Bus Accident: चमत्कारिक रूप से बच गई हैदराबाद के शोएब की जान, जानें कैसे दी मौत को मात?
Saudi Arabia Bus Accident: चमत्कारिक रूप से बच गई हैदराबाद के शोएब की जान, जानें कैसे दी मौत को मात?
Saudi Arabia Bus Accident: चमत्कारिक रूप से बच गई हैदराबाद के शोएब की जान, जानें कैसे दी मौत को मात?
Saudi Arabia Bus Accident: चमत्कारिक रूप से बच गई हैदराबाद के शोएब की जान, जानें कैसे दी मौत को मात?