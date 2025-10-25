Home > मध्य प्रदेश > हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही नमाज? MP के स्कूल में हुआ बड़ा बवाल; मामला जानकर रह जाएंगे दंग

हिंदू बच्चों को पढ़ाई जा रही नमाज? MP के स्कूल में हुआ बड़ा बवाल; मामला जानकर रह जाएंगे दंग

MP School News: देवारी गांव के शासकीय हिंदी माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ज़बूर अहमद तड़वी पर हिंदू बच्चों को योग सिखाते समय जानबूझकर नमाज़ के आसन करवाने का आरोप लगा है.

By: Heena Khan | Published: October 25, 2025 1:01:46 PM IST

mp crime news
mp crime news

MP News: मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के देवारी गाँव के एक सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा को लेकर बवाल मच गया है. देवारी गांव के शासकीय हिंदी माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ज़बूर अहमद तड़वी पर हिंदू बच्चों को योग सिखाते समय जानबूझकर नमाज़ के आसन करवाने का आरोप लगा है. बच्चों के अभिभावकों ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया है और इसे गलत बताया है. इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के साथ मिलकर उन्होंने ज़िला शिक्षा अधिकारी (DEO) से शिकायत की है.

हिंदू बच्चों को सीखा रहे थे नमाज 

आपको बता दें कि देवारी के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हिंदू बच्चों को योग की आड़ में नमाज़ के आसन सिखाने की प्रथा को लेकर जोरदार बवाल हुआ है. इसे लेकर स्कूल के शिक्षक ज़बूर अहमद तड़वी पर आरोप है कि वो बच्चों को योग सिखाते हुए नमाज़ जैसे आसन करवा रहे थे. इतना ही नहीं परिजनों और हिंदू जागरण मंच ने इस पर आपत्ति जताई और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने स्कूल का दौरा किया और बच्चों और उनके अभिभावकों के बयान दर्ज किए और मामले की जांच में जुट गए. 

इतना बढ़ गया मामला 

बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षक ज़बूर अहमद तड़वी पर बच्चों को योग सिखाते समय नमाज़ के आसन करवाने का आरोप है. बच्चों के अभिभावकों और हिंदू जागरण मंच ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने तुरंत स्कूल का दौरा किया और सच्चाई का पता लगाने के लिए मौके पर मौजूद बच्चों और उनके अभिभावकों के बयान दर्ज किए. वहीं कहा जा रहा है कि जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी.

अमेरिका के लिए 'रखैल' के किरदार में आ गया था पाकिस्तान, 20 साल बाद सामने आई 'गिरवी' मुशर्रफ की हकीकत

