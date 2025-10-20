Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!

3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!

परवीन बाबी अपनी लाइफ में मानसिक परेशानियों से इतनी ज्यादा गुजरीं कि वो हर बात को शक की नज़र से देखती थीं. उनके बारे में एक इंटरव्यू में पूजा बेदी ने काफी बातें शेयर की हैं.

By: Kavita Rajput | Published: October 20, 2025 8:19:18 AM IST

3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!

Parveen Babi Death: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस की जिंदगी काफी दुःख और विवादों से भरी रही. इनमें से एक एक्ट्रेस परवीन बाबी (Parveen Babi) भी थीं. परवीन ने अपनी लाइफ में काफी बुरा समय तब देखा जब वह सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गईं और अपनी जान तक गवां बैठीं. उन्हें गुजरे सालों बीत गए लेकिन फिर भी उनकी दर्दनाक जिंदगी के बारे में आज भी चर्चा होती रहती है. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस पूजा बेदी ने परवीन की लाइफ को लेकर कई खुलासे किए हैं. बता दें कि पूजा बेदी के पिता कबीर बेदी लंबे समय तक परवीन के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर इनका ब्रेकअप हो गया था. 

3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!

बहुत बदल गई थीं परवीन: पूजा बेदी 
पूजा ने बताया कि परवीन उनकी लाइफ का काफी समय तक हिस्सा थीं क्योंकि उनके पिता कबीर बेदी कभी उन्हें डेट करते थे. परवीन उनसे मिलती जुलती थीं लेकिन बीमारी के बाद वह काफी बदल गई थीं. पूजा ने कहा, मुझे याद है कि विदेश से इलाज के बाद एक बार वो वापस इंडिया आई थीं. तब सब कह रहे थे कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है. मैं उनसे उनके घर जाकर मिली. उन्होंने दरवाजा खोला और वो काफी बदली हुई सी दिख रही थीं. उनका वजन काफी बढ़ गया था. उनके बाल काफी बिखरे-बिखरे और खराब दिख रहे थे. 

3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!

सिर्फ अंडे खाती थीं परवीन: पूजा 
पूजा ने आगे कहा, परवीन ने मुझसे अच्छे से बात की. उन्होंने मुझे गले लगाया और घर के अंदर आने के लिए कहा, हम बैठे और ढेर सारी बातें की, सब कुछ बेहद नॉर्मल था. अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे कुछ खाना नहीं खिला सकती हैं क्योंकि वो सिर्फ अंडे खाती हैं. मैंने उनसे पूछा कि आप सिर्फ अंडे क्यों खा रही हैं तो उन्होंने कहा क्योंकि यही एक चीज़ है जिसमें वो लोग कुछ मिला नहीं सकते या छेड़छाड़ नहीं कर सकते. मैंने पूछा कौन लोग? तो उन्होंने कहा, द सीक्रेट सर्विस, और FBI. पूजा ने ये भी बताया कि परवीन को लगता था कि कोई उनके मेकअप में मिलावट करता है इसलिए उन्होंने मार्केट से मेकअप खरीदना बंद कर दिया था. 

पूजा बोलीं, उनकी बातें सुनकर मैं समझ गई कि कुछ है जो कि बेहद गलत है, मैं उनके लिए काफी चिंतित और परेशान हो गई थीं. बता दें कि परवीन बाबी की 20 जनवरी 2005 को डेथ हो गई थी. उनकी लाश तीन दिन तक उनके घर में सड़ती हुई मिली थी.   

Tags: Kabir Bediparveen babiParveen babi affairParveen Babi Deathpooja bedi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेजान त्वचा से चाहते हैं छुटकारा? इन 5 Food Items...

October 20, 2025

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025
3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!
3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!
3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!
3 दिन तक सड़ती रही थी Parveen Babi की लाश, दर्दनाक जिंदगी के बारे में जान चौंक जाएंगे!