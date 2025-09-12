Home > क्राइम > Extra Marital Affair: अपनी ही बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ मां ने लड़ाई आशिकी, फरार होने की बनाई थी प्लानिंग

Extra Marital Affair: अपनी ही बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ मां ने लड़ाई आशिकी, फरार होने की बनाई थी प्लानिंग

Shocking News: 18 साल की बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ मां ने चक्कर चलाया. पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ भी की. पढ़िए क्या है पूरा मामला.

By: Sharim ansari | Published: September 12, 2025 5:08:34 PM IST

Mothers Affair with Daughters BF
Mothers Affair with Daughters BF

समाज में आज बहुत सी ऐसी ख़बरें आती हैं जो स्वाभाविक तौर पर बहुत ही विचित्र होती हैं. इसी बीच एक खबर आई एक ऐसी मां की जिसने  अपनी ही बेटी के प्रेमी के साथ संबंध बना लिया. मां प्यार में इतनी गुम हो गई कि उसने अपने ही घर से गहने चुरा लिए, लेकिन घर से भागी नहीं, बल्कि उसने ऐसा किया कि सच्चाई जानकर लोग हैरान रह गए.

दरअसल, मामला यह है कि रमेश धोंडू हल्दीवे अपने परिवार के साथ मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में रहते हैं. रमेश की शादी उर्मिला के साथ हुई, जिसको 18 साल पूरे हो चुके हैं. एक दिन रमेश की पत्नी ने उन्हें बताया कि उसकी अलमारी से उसके गहने चोरी हो गए हैं. इतना ही नहीं, पत्नी ने अपने ही पति पर चोरी का आरोप लगते हुए डिंडोशी पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई.

बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ ही मां ने चलाया चक्कर

पुलिस ने कोई बाहरी संदिग्ध न होने के कारण, परिवार के सदस्यों के कॉल रिकॉर्ड और फोन लोकेशन की चेक की. पता चला कि रमेश की पत्नी उर्मिला लगातार एक व्यक्ति के संपर्क में थी, जिसके साथ वह घर से भागने का प्लान बना रही थी. उर्मिला ने 100 ग्राम से ज़्यादा सोने के गहने चुराए, उन्हें बेचकर अपने प्रेमी के खाते में 10 लाख के करीब रुपये ट्रांसफर कर दिए.

लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उर्मिला का प्रेमी कोई और नहीं, बल्कि उसकी 18 साल की बेटी का प्रेमी था. वह उससे लगातार कांटेक्ट में थी और घर से भागने की प्लानिंग कर रही थी.

दोनों ने कबूला अपना गुनाह

सच्चाई सामने आने के बाद, उर्मिला की बेटी के प्रेमी को अरेस्ट कर लिया गया, जिसने पूछताछ में बताया कि उर्मिला ने उसे चोरी के कुछ गहने दिए थे. जब उर्मिला से पूछताछ की गई, तो उर्मिला ने चोरी और अपने पति को छोड़ने का अपना प्लान कबूल कर लिया. बताते चलें, पुलिस ने उर्मिला द्वारा बताई गई एक ज्वेलरी शॉप से चोरी के गहने बरामद कर लिए. उर्मिला और उसकी बेटी के प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उर्मिला को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और उसके प्रेमी की भूमिका के हवाले से जांच अभी जारी है.

