Home > क्राइम > Crime News: पहले करती दोस्ती फिर करवाती ‘वो वाला’ घिनौना कांड, नव्या मलिक के पड़ोसी ने खोले कई राज़

Crime News: पहले करती दोस्ती फिर करवाती ‘वो वाला’ घिनौना कांड, नव्या मलिक के पड़ोसी ने खोले कई राज़

Navya Malik Drug Smuggling Case: फैशन डिजाइनर नव्या मलिक के ड्रग्स तस्करी केस में आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 10, 2025 13:37:00 IST

Navya Malik Drug Case
Navya Malik Drug Case

Chhattisgarh Drug Smuggling Case: छत्तीसगढ़ ड्रग तस्करी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब नई जानकारी सामने आ रही है कि ड्रग क्वीन नव्या मलिक के संपर्क में आए 850 अमीर लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ड्रग रैकेट के पीछे होटल, पब-क्लब संचालकों और उनके मैनेजरों की बड़ी भूमिका है। ये युवतियों को ड्रग तस्कर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले  खुलासे हो रहे हैं।

पूछताछ के दौरान हुआ खुलासा

पूछताछ के दौरान आरोपी हर्ष आहूजा ने खुलासा किया है कि पहले क्लब में आने वाले अमीर लोगों से लड़कियों की दोस्ती कराई जाती थी। इसके बाद ये लड़कियां इन युवकों को ड्रग्स के लिए उकसाती थीं। इसके बाद उन्हें अपना उपभोक्ता बनाती थीं। नव्या मलिक और विधि अग्रवाल भी इसी तरह अपने नशे के धंधे को फैलाती थीं। हर्ष आहूजा ने खुलासा किया है कि इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक और विधि अग्रवाल इस खेल में सिर्फ एक मामूली सा प्यादा है, उसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। उसने पुलिस को बताया कि ड्रग रैकेट के पीछे दिल्ली, मुंबई और पंजाब के बड़े माफिया शामिल हैं।

कई अमीरों के संपर्क में थी नव्या मलिक

नव्या मलिक होटल, पब और क्लब में अमीर लोगों से दोस्ती करती थी और फिर उन्हें ड्रग्स के लिए उकसाती थी। नव्या मलिक के फोन से कई अमीर लोगों के नंबर मिले हैं। इनमें कुछ विधायकों के बेटे हैं तो कुछ पूर्व मंत्रियों के। इसके अलावा शराब कारोबारियों और अन्य बड़े लोगों के बेटे भी शामिल हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पूछताछ के दौरान हर्ष आहूजा ने खुलासा किया है कि उसने पहली बार दिल्ली के मोनू बिश्नोई से ड्रग्स मंगवाई थी। इसके बाद वह नव्या से ड्रग्स खरीदता था। हर्ष आहूजा के खुलासे के बाद पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हर्ष आहूजा नव्या मलिक का पड़ोसी था।

यह भी पढ़े : –

Nepal Protest: भारत तक पहुंची नेपाल में भड़की हिंसा की आग, सीमा से सटे इन इलाकों में पसरा सन्नाटा

Nepal protest: कौन हैं अशोक राज सिगडेल? केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद संभाल रहे नेपाल की कमान

Tags: chhattisgarh newscrime newsdrug smuggling casenavya malik
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Crime News: पहले करती दोस्ती फिर करवाती ‘वो वाला’ घिनौना कांड, नव्या मलिक के पड़ोसी ने खोले कई राज़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Crime News: पहले करती दोस्ती फिर करवाती ‘वो वाला’ घिनौना कांड, नव्या मलिक के पड़ोसी ने खोले कई राज़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Crime News: पहले करती दोस्ती फिर करवाती ‘वो वाला’ घिनौना कांड, नव्या मलिक के पड़ोसी ने खोले कई राज़
Crime News: पहले करती दोस्ती फिर करवाती ‘वो वाला’ घिनौना कांड, नव्या मलिक के पड़ोसी ने खोले कई राज़
Crime News: पहले करती दोस्ती फिर करवाती ‘वो वाला’ घिनौना कांड, नव्या मलिक के पड़ोसी ने खोले कई राज़
Crime News: पहले करती दोस्ती फिर करवाती ‘वो वाला’ घिनौना कांड, नव्या मलिक के पड़ोसी ने खोले कई राज़