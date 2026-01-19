Home > क्राइम > नशे की लत कैसे बना देती है अपराधी? जाने वो 5 वजहें जो पलट देती हैं जिंदगी

नशे की लत कैसे बना देती है अपराधी? जाने वो 5 वजहें जो पलट देती हैं जिंदगी

Crime Rate: नशे की लत के स्तर और ड्रग्स के प्रकार और किए गए अपराधों के बीच सीधा संबंध है. नशे की लत बढ़ने के साथ, अपराध दर और उसकी तीव्रता भी बढ़ती जाती है. नशेड़ी ड्रग्स पाने के लिए अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं.

By: Heena Khan | Published: January 19, 2026 9:57:02 AM IST

Drug Addict Become Criminal: नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अपराध के बीच गहरा संबंध है. नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोग अपनी दवाओं के लिए पैसे चुकाने के लिए अपराध करते हैं और इससे समाज को नुकसान होता है. इसके अलावा, कई अपराधी अपराध करते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में होते हैं. नशीली दवाओं की तस्करी नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक और नतीजा है. 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रिसर्च के अनुसार, 70% पुरुष कैदी नशीली दवाओं का सेवन करने वाले थे, जो पूरी पुरुष आबादी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की 11.2% दर की तुलना में काफी ज़्यादा है.

नशेड़ियों के पास एक मात्र सहारा 

नशे की लत के स्तर और ड्रग्स के प्रकार और किए गए अपराधों के बीच सीधा संबंध है. नशे की लत बढ़ने के साथ, अपराध दर और उसकी तीव्रता भी बढ़ती जाती है. नशेड़ी ड्रग्स पाने के लिए अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं. नशेड़ियों को नौकरी नहीं मिलती. नतीजतन, उनके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई इनकम नहीं होती. इसीलिए वो तस्करी, ड्रग्स की डीलिंग, चोरी और वेश्यावृत्ति जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों की ओर मुड़ जाते हैं. इस तरह गरीबी, नशे की लत और अपराध का चक्र दोहराया जाता है. रोकथाम की रणनीतियां विकसित करने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है.

आखिर क्या हैं नशेड़ियों के क्राइम करने के प्रमुख कारण:-

दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है 

नशे की लत कोई शौक नहीं बल्कि एक पुरानी बीमारी है, जो सीधे हमारे दिमाग को प्रभावित करती है. जब कोई व्यक्ति लगातार ड्रग्स या नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो दिमाग में “खुशी” और “संतुलन” से जुड़े केमिकल्स गड़बड़ा जाते हैं. धीरे-धीरे दिमाग सही और गलत का फर्क करना कमजोर कर देता है. इंसान को सिर्फ नशा चाहिए होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े. इस हालत में व्यक्ति ऐसे फैसले लेने लगता है, जो सामान्य स्थिति में वह कभी नहीं लेता. यही वजह है कि नशे की गिरफ्त में आया इंसान अपराध की ओर बढ़ने लगता है.

नशे की जरूरत बन जाती है सबसे बड़ी मजबूरी

जब नशा आदत बन जाता है, तो वह शरीर और दिमाग की जरूरत बन जाता है. नशा न मिलने पर शरीर में बेचैनी, गुस्सा, घबराहट और दर्द होने लगता है. इस हालत को “विथड्रॉअल” कहा जाता है. इससे बचने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है. कई बार पैसा न होने पर वह चोरी, झूठ, धोखाधड़ी या गलत काम करने लगता है. धीरे-धीरे यह सब उसे अपराध की दुनिया में धकेल देता है, क्योंकि उस समय उसके लिए नशा ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है.

झूठ, चोरी और हिंसा की आदत पड़ जाती है

नशे की वजह से इंसान अपने परिवार और दोस्तों से सच छुपाने लगता है. पहले वह छोटी-छोटी बातें छुपाता है, फिर झूठ बोलने की आदत बन जाती है. पैसों की जरूरत बढ़ने पर वह घर से पैसे चुराने लगता है या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है. कई बार नशे के असर में इंसान खुद पर काबू खो देता है और गुस्से या नशे की हालत में किसी को चोट भी पहुँचा देता है. ऐसे काम रिश्तों में दरार पैदा करते हैं और इंसान को समाज से अलग कर देते हैं.

परिवार और समाज से भरोसा टूट जाता है

जब कोई व्यक्ति बार-बार झूठ बोलता है, वादे तोड़ता है और गलत काम करता है, तो परिवार और समाज का भरोसा उस पर से उठने लगता है. लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं. अपनों की डांट, ताने और उपेक्षा से वह और ज्यादा अकेला महसूस करता है. यह अकेलापन उसे और ज्यादा नशे की ओर धकेल देता है. इस तरह एक दुष्चक्र बन जाता है—नशा, गलत काम, भरोसा टूटना और फिर और ज्यादा नशा. यही रास्ता कई बार अपराध तक पहुंच जाता है.

सही इलाज और सहारे की कमी

सबसे बड़ी वजह यह है कि नशे की लत को अक्सर बीमारी नहीं, बल्कि कमजोरी समझा जाता है. लोग मदद लेने से डरते हैं या शर्म महसूस करते हैं. समय पर इलाज, काउंसलिंग और परिवार का सहारा न मिलने पर व्यक्ति गलत संगत में फंस जाता है. वहां अपराध और नशा दोनों आम बात बन जाते हैं. अगर समय रहते इलाज मिल जाए और परिवार साथ दे, तो व्यक्ति इस रास्ते से वापस लौट सकता है. नशे का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए समझ, धैर्य और सही मदद जरूरी है.

