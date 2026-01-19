Weather Today Live Updates: उत्तर भारत में बढ़ गई ठंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें IMD की ताजा भविष्यवाणी

Weather Today Live Updates: दिल्ली-NCR समेत समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है. उत्तर भारत में सोमवार (19 जनवरी, 2026) से ठंड में और इजाफा हुआ है. पश्चिमी विक्षोभ (western disturbances) की दो प्रणालियां हैं एक के बाद एक क्षेत्र में सक्रिय हो रही हैं, जिसके चलते 23 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. पछुआ हवाओं के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान गिरने से ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है. इस बीच उत्तर भारत के अधिकांश राज्य कड़ाके की ठंड, शीतलहर के साथ-साथ घने कोहरे से भी परेशान हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के चलते पंजाब और दिल्ली से सटे हरियाणा में स्थिति अधिक गंभीर है. सोमवार (19 जनवरी, 2026) को भी ‘कोल्ड डे’ से लेकर ‘सीवियर कोल्ड डे’ हालात बने हुए हैं. इसके अलावा IMD की ओर से अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठिठुरन और बढ़ेगी. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. पछुआ हवाएं ऐसी दिशा में चल रही हैं, जिससे ठंड और तेज होगी. IMD के मुताबिक, फिलहाल पछुआ हवाएं चल रही हैं. इसके असर से सोमवार (19 जनवरी, 2026) को सुबह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. इसके बाद ठंड में तेजी से इजाफा हो सकता है. कई राज्यों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, ठंड में इजाफा हुआ है. शीतलहर और कोहरा भी उत्तर भारत को परेशान कर रहा है. बुधवार तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे.

पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली , उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखेगा. यहां पर तामपान गिरने से ठंड बढ़ेगी