प्यार, सेक्स और धोखा! फिर नंगा कर पत्नी की फैकी लाश, हैवान निकला हिमाचल प्रदेश का सब-इंस्पेक्टर

HP Crime News: हमीरपुर जिले में सड़क किनारे निर्वस्त्र मिली महिला की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा उजागर किए गए नाम ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. इस मामले की जांच में पता चला कि हत्या किसी बाहरी अपराधी ने नहीं, बल्कि मृतका के प्रेमी और महोबा जिले में तैनात सब-इंस्पेक्टर अंकित यादव ने ही किया था. वहीं पुलिस ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार और उसकी कार बरामद कर ली गई है.

जानिए पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुबह मौदहा थाना क्षेत्र के रमना गांव के पास एक खेत में ग्रामीणों ने एक महिला की नग्न लाश देखी. पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को बुलाया. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शव पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई. पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई और जल्द ही पता चला कि शव महोबा जिले की 30 साल की किरण देवी का था. परिवार को सूचित किया गया और भाई विजय कुमार हमीरपुर पहुंच गए. उन्होंने तुरंत दो नाम बताए: किरण का पति और एक पुलिस इंस्पेक्टर.

आखिर क्यों की पत्नी की हत्या

जानकारी के मुताबिक किरन की शादी सीआरपीएफ जवान विनोद सिंह से हुई थी. कुछ सालों से उनके रिश्ते में खटास देखने को मिल रही थी. ये मामला इतना बिगड़ गया कि किरण ने कबरई थाने में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी. कबरई थाने में तैनात एसआई अंकित यादव मामले की जांच कर रहे थे. जांच के दौरान, दोनों के बीच बातचीत होती रही. धीरे-धीरे उनकी बातचीत निजी हो गई और रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया. अपने परिवारों को बिना बताए, दोनों लंबे समय से एक-दूसरे से मिल रहे थे.

ऐसे दिया हत्या को अंजाम

जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि घटना से एक दिन पहले, 12 नवंबर को, अंकित यादव ने एक परिचित से कार उधार ली और किरण को अपने साथ हमीरपुर ले गया. वहीं टोल प्लाजा और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी हरकतें भी कैद हो गईं. पुलिस का कहना है कि दोनों शाम को मौदहा इलाके में कुछ देर रुके. इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. इतना ही नहीं बल्कि ये बहस हाथापाई तक पहुंच गई. जांच में पता चला कि इस दौरान गुस्से में आकर अंकित ने कार में रखी लोहे की रॉड से किरण पर कई बार वार किए. किरण को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद, आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए शव को नग्न अवस्था में खेतों में फेंक दिया. वो अपनी पहचान और घटना का समय मिटाने के लिए उसके कपड़े और मोबाइल फोन अपने साथ ले गया.

