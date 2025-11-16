Home > दिल्ली > दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को मिली नई पहचान, पीतमपुरा समेत तीन मेट्रो स्टेशनों के बदले गए नाम

दिल्ली मेट्रो स्टेशनों को मिली नई पहचान, पीतमपुरा समेत तीन मेट्रो स्टेशनों के बदले गए नाम

दिल्ली सरकार ने तीन मेट्रो स्टेशवों के नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया है. जिसपर दिल्ली सरकार ने बताया कि इस बदलाव से स्थानीय पहचान मिल सकेगी.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 16, 2025 5:09:02 PM IST

Pitam Pura Metro Station New Identity: दिल्ली सरकार ने तीन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने का एक बड़ा फैसला किया है. जिसपर सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बदलाव के जरिए स्थानीय पहचान के साथ-साथ लोगों के सहूलियत भी मिल सकेगी. मेट्रो स्टेशन के नाम को बदलने की घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ही की थी.

किन तीन मेट्रो स्टेशनों के बदले गए नाम? 

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को तीन मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने का बड़ा ऐलान किया है. हैदरपुर गांव में रेजांगला शहीद पवित्र रज कलश यात्रा पहुंचने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि स्थानीय पहचान स्पष्ट करने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने का फैसला लिया गया है.

1. पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन

पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक के नाम से जाना जाएगा. 

2. प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन

तो वहीं, दूसरा निर्माणाधीन प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन को उत्तरी पीतमपुरा या फिर प्रशांत विहार के नाम से भी जाना जाएगा 

3.  हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन

तीसरा और आखिरी, हैदरपुर बादली मोड़ का नाम अब हैदरपुर गांव के नाम से ही जाना जाएगा. तो यह तीन मेट्रो स्टेशनों के नामों को दिल्ली सरकार ने बदला है. 

पहले भी बदल चुके हैं स्टेशनों के नाम

प्रगति मैदान का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया. इसके साथ ही मेट्रो के दो रेड लाइन एक्सटेंशन स्टेशन को शहीदों को समर्पित किया गया है. पिंक लाइन स्टेशनों के नामों में भी बदलाव किए गए हैं. जैसे, “South Campus” स्टेशन का नाम बदलकर Durgabai Deshmukh South Campus किया गया है.

