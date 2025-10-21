‘कपड़े उतार कर इधर-उधर सहलाने लगा’, बेंगलुरु का डॉक्टर बना दरिंदा; 21 साल की लड़की के साथ की ‘हैवानियत’

Bengaluru Rape Case: बेंगलुरु में बढ़ते अपराध ओर दुष्कर्म के मामलों ने हद पार कर दी है. लगातार कई ऐसे मामले सामने आये हैं जिन्हे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. वहीं एक बार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आ गया है. जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के एक स्किन डॉक्टर प्रवीण को एक 21 साल के मरीज़ का यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने एक निजी परामर्श के दौरान उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया. इतना ही नहीं इस दौरान घटना के बाद क्लिनिक के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

डॉ. ने दिखाई हैवानियत

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 21 साल की एक महिला ने मध्य बेंगलुरु में एक स्किन विशेषज्ञ पर अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं इस दौरान उसके साथ गंदा व्यवहार भी किया गया. वहीं आपको बता दें कि अशोक नगर पुलिस ने 56 साल के डॉ. प्रवीण को गिरफ्तार किया, जिन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने शनिवार शाम क्लिनिक में उसके अकेले होने का फायदा उठाया.

महिला ने सुनाई आपबीती

उसकी स्किन की समस्या की जांच करने के बहाने, डॉक्टर ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ और लगभग 30 मिनट तक उसका उत्पीड़न करता रहा. पीड़िता ने इस बात की भी जानकारी दी है कि डॉक्टर ने उसे कई बार गले लगाया, चूमा और उसके विरोध के बावजूद उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. इतना ही नहीं इस दौरान शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर ने उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, यह कहते हुए कि यह जाँच का हिस्सा है, और बाद में उसके साथ निजी समय बिताने के लिए एक होटल का कमरा बुक करने का सुझाव दिया. महिला ने कहा कि वो आमतौर पर अपने पिता के साथ क्लिनिक जाती थी, लेकिन उस दिन, वो उसके साथ नहीं जा सके.

सड़कों पर उतरे लोग

इस घटना की जैसे ही जानकारी परिवार को मिली वैसे ही परिवार, बाकी स्थानीय निवासियों के साथ, क्लिनिक के बाहर इकट्ठा हुआ और विरोध प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर को हिरासत में ले लिया, जिसने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि शिकायतकर्ता ने उसके कार्यों को गलत समझा. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (शब्द, इशारा या किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

