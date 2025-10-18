आंखों में डाला नमक और काट दिया गला, युवती की हत्या करने के लिए बनाया Whatsapp Group; शातिर कातिल ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

Bengaluru Murder Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, दरअसल, यहां एक सिरफिरे आशिक ने शादी से इनकार करने पर एक युवती को बेरहमी से मार डाला. इतना ही नहीं आरोपी ने इस वारदात को बेहद शातिर तरीके से और बेरहमी से अंजाम दिया है. आरोपी ने पहले युवती की आंखों में नमक डाला और फिर उसका गला काट दिया. वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है.

बेरहमी से किया कत्ल

दरअसल, ये पूरी घटना बेंगलुरु के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. वहीं शुक्रवार को 20 साल की यामिनी प्रिया कॉलेज से घर लौट रही थी, इस दौरान मंत्री मॉल के पीछे रेलवे ट्रैक के पास विग्नेश नाम के एक युवक ने उसे रोका, उसकी आंखों में नमक डाला और फिर गला रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. जैसे ही इस घटना की सूचना मिली वैसे ही श्रीरामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने हत्यारे को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और कुछ ही घंटों में विग्नेश को दबोच लिया.

शादी से किया मना तो कर दिया कांड

वहीं मामले की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी ने शादी से इनकार करने पर इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने मिशन यामिनी प्रिया नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसके ज़रिए उसने हत्या की योजना बनाई. इस ग्रुप में चार सदस्य हैं और बताया जा रहा है कि उसने अपनी प्रेमिका यामिनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यह ग्रुप बनाया था, जिसमें उसका ठिकाना और वो किससे बात करती है, यह सब शामिल था. आरोपी यामिनी पर शादी का दबाव बना रहा था.

