Weather Today 18-10-2025: धनतेरस पर कैसा रहेगा मौसम? कहां होगी तेज बारिश-कहां बढ़ेगी ठंड, आ गया IMD का अलर्ट

Weather update Saturday 18 october 2025 Mausam kaisa Rahega: उत्तर भारत से मॉनसून 2025 (monsoon 2025) पूरी तरह से विदा हो चुका है. वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को उत्तर भारत के मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं होगा, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (indian Meteorological Department) की ओर से जारी है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम मौसम में हल्की ठंडक बनी रहेगी, जबकि शनिवार को दिन में धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अलावा पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी होने का अलर्ट है. इसके साथ ही हल्की बारिश होने की चेतावनी IMD की ओर से जारी की गई है.

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसमी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. इन दोनों ही राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है. IMD के मुताबिक, आगामी 20 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा. इसका मतलब अगले 4 दिनों के दौरान यूपी में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा. कुछ जिलों में आंशिक तौर पर बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना दूर-दूर तक नहीं है. उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से यूपी के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी. सुबह और शाम हल्की तो रात के दौरान अधिक ठंड महसूस हो सकती है. यूपी में औसतन न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. उधर, यूपी से सटे बिहार में बिहार में फिलहाल तो आसमान साफ नजर आ रहा है, लेकिन दिवाली तक बारिश होने का अलर्ट है. बिहार के कुछ जिलों में सुबह कोहरे और ओस का असर नजर आ रहा है.

दिल्ली-NCR में क्या होगी बारिश?

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में लगातार मौसम में बदलाव जारी है. सुबह और शाम हल्की ठंड देखने को मिल रही है. इस बीच दिल्ली में गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा. राजधानी में न्यूनतम पारा 18 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. IMD के मुताबिक, शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को सुबह और फिर शाम को हल्की ठंड महसूस होगी. दिन के दौरान आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह के दौरान धुंध और कुहासा छाने का अलर्ट है. इससे विजिबिलिटी पर अधिक असर नहीं पड़ेगा.

दिल्ली में छाएगी धुंध

IMD के अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली और एनसीआर के शहरों में 18 अक्तूबर को हल्की धुंध छा सकती है. IMD के मुताबिक, 19, 20 और 21 अक्तूबर दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) में इजाफा होगा. इसके साथ ही स्मॉग छा सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि 19, 20 और 21 अक्तूबर को दिल्ली में हवा की रफ्तार उत्तर-पूर्व हो जाएगी, जिससे प्रदूषण में इजाफा हो जाएगा.

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को बादल छाए रहें, जिससे हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, बारिश के बाद ठंड में इजाफा होने की संभावना बढ़ जाएगी. बर्फबारी हुई तो राज्य का न्यूनतम घटेगा. उधर, दूसरे पहाड़ी राज्य में शामिल हिमाचल प्रदेश में 24 से 30 अक्टूबर के दौरान कुछ ऊंचाई वाले स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है.

किन राज्यों में है बारिश का अलर्ट? (Rain alert in many states)

मौसम की निजी जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, दक्षिण के राज्यों में बारिश होने की प्रबल संभावना है. वहीं, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 18 से 21 अक्टूबर के दौरान बारिश का अलर्ट है. इसके अलावा मराठवाड़ा क्षेत्र में 21 अक्टूबर को तूफानी बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और लक्षद्वीप में 18 अक्टूबर को भारी बारिश होने का अलर्ट है. इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. कहीं पर हल्की तो कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है.