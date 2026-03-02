Home > क्रिकेट > Bahraich Murder: बहराइच में खूनी होली! कुल्हाड़ी से काट डाले घर के चार लोग, आखिर क्यों बेटे ने लिया कसाई का रूप ?

Crime News: लगातार बढ़ते अपराधों ने इंसानियत का गला घोंट दिया है. वहीं अब ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल यहां होली से पहले ही खुनी होली खेली गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर बहराइच की है.

By: Heena Khan | Published: March 2, 2026 11:51:29 AM IST

behraich crime news
behraich crime news


Crime News: लगातार बढ़ते अपराधों ने इंसानियत का गला घोंट दिया है. वहीं अब ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल यहां होली से पहले ही खुनी होली खेली गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर बहराइच की है. दरअसल, यहां  पिता द्वारा बेची गई जमीन और गहनों के पैसे न मिलने से नाराज एक बेटे ने अपने माता-पिता, दादी और बहन की कुल्हाड़ी से बुरी तरह काट दिया. 

देर रात खून सेसनी घर की दीवारे 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोरगुल सुनकर सो रहे परिवार के दूसरे सदस्य घर के आंगन में पहुंचे तो देखा कि चारों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं. शोरगुल से घिरे आरोपी ने खुद पर ईंट से हमला कर आत्महत्या करने की कोशिश की. इस दौरान उसे गंभीर हालत में बहराइच से लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं फिर रुपईडीहा के बसंतपुर रुदल में रात करीब 12:30 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी गांव के रहने वाले बदलूराम के घर से चीख-पुकार ने सन्नाटा तोड़ दिया.

क्यों की बेरहमी से परिवार की हत्या 

जानकारी के मुताबिक बदलूराम का बेटा निरंकार बेची गई जमीन और गहनों के पैसे न मिलने पर अपने पिता से बहस कर रहा था. ये बात इतनी बढ़ गई कि उस शख्स ने अपना आपा खो दिया और पास में रखी कुल्हाड़ी से अपने पिता पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. बदलूराम को बचाने आईं उनकी 56 साल की पत्नी संजू देवी, बेटी पार्वती और 80 साल की मां शीतला को भी कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला गया. रात में शोर सुनकर गांव वाले बदलूराम के घर पहुंचे तो आंगन में चार लाशें पड़ी थीं. गांव वालों से घिरा देखकर निरंकार ने भी ईंट से सिर पर वार करके सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया.

