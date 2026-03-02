Silver Price Today: ईरान विवाद का असर! चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जानें आपके शहर का भाव

Silver Price Today: ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के मिलकर किए गए हमलों के बाद वेस्ट एशिया में दुश्मनी बढ़ने पर, इन्वेस्टर्स ने तेज़ी से बुलियन में पैसा लगाया. रिस्क लेने की क्षमता कम होने के कारण, इक्विटी और दूसरे वोलाटाइल एसेट्स से फंड निकालकर इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी जैसे ट्रेडिशनल हेज में लगा दिया गया. यह बदलाव घरेलू और इंटरनेशनल कीमतों में साफ दिख रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की वेबसाइट के मुताबिक, सोमवार सुबह 9:10 बजे चांदी में 2.99% की बढ़त दर्ज की गई. चलिए जान लेते हैं आज चांदी में आपके शहर का दाम कैसा रहने वाला है.

जानें आज के चांदी के दाम

चांदी के रेट (प्रति kg)

मुंबई: Rs 2,81,630

दिल्ली: Rs 2,81,140

बेंगलुरु: Rs 2,81,850

चेन्नई: Rs 2,82,450

हैदराबाद: Rs 2,82,080

कोलकाता: Rs 2,81,260

विदेशों में बुलियन की कीमतें भी बढ़ीं

सोमवार को शुरुआती कारोबार में स्पॉट गोल्ड 2 परसेंट तक बढ़ा, और 0010 GMT पर $5,368.09 प्रति औंस पर पहुंच गया. यह चार हफ़्तों से ज़्यादा का सबसे ऊंचा लेवल है. US गोल्ड फ्यूचर्स 2.58% बढ़कर $5,382.60 प्रति औंस हो गया. चांदी भी इसी तरह आगे बढ़ी, स्पॉट कीमतें 1.68% बढ़कर $95.35 प्रति औंस हो गईं मिलिट्री बढ़ोतरी, डिप्लोमैटिक चैनलों के टिकाऊपन को लेकर अनिश्चितता, और सप्लाई में संभावित रुकावटों ने डिफेंसिव एलोकेशन के तौर पर बुलियन की अपील को और मज़बूत किया है. फिलहाल, ट्रेडर्स खाड़ी में होने वाली घटनाओं के कारण और उतार-चढ़ाव के लिए तैयार हैं.

