‘सुदर्शन चक्र चलेगा’, बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में खुल कर आए Tej Pratap Yadav, किसे दे डाली खुली चेतावनी!

Bihar assembly elections 2025: रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स के बीच, तेज प्रताप ने कहा, "जो कोई भी मेरी बहन का अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा."

By: Ashish Rai | Published: September 20, 2025 7:24:02 PM IST

Tej pratap came out in support of sister rohini acharya
Tej Pratap Yadav: लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जो लगातार बगावती तेवर दिखा रही हैं, को उनके बड़े भाई तेज प्रताप का समर्थन मिला है. रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स के बीच, तेज प्रताप ने कहा, “जो कोई भी मेरी बहन का अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा.” रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के समर्थन में तेज प्रताप यादव ने शनिवार को बयान दिया. तेज प्रताप ने कहा कि हमारी बहन पूजनीय हैं, उन्होंने जो भी बातें रखी हैं, उससे हम सहमत हैं. उन्होंने ट्वीट किया अपनी बातों को रखने का काम किया, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सच्चाई है, तभी उन्होंने इस बात को रखा है.

मेरी बहन जो कह रही हैं, वह बिल्कुल सही है: तेज प्रताप

तेज प्रताप ने आगे कहा,  हमारी बहन जो कह रही हैं, वह सौ फीसदी सही है. सच तो यह है कि एक महिला होने के नाते, एक बहन होने के नाते, हमारी बहन ने सराहनीय काम किया है. उन्होंने जो किया है, वह शायद ही कोई बेटी कर पाती.” 

तेज प्रताप खुद को कृष्ण और तेजस्वी  कोअर्जुन बताते रहे हैं 

इसके आगे लालू यादव के बड़े लाल यानी तेज प्रताप ने चेतावनी देते हुए कहा- “जो कोई भी हमारी बहन का अपमान करने का काम करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा.” मालूम हो कि तेज प्रताप पहले खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताते आए रहे हैं. हालाँकि, पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद, तेज प्रताप और तेजस्वी के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे.

गठबंधन बनाने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा, “बिहार गठबंधन बन चुका है. हमारी टीम से जुड़े लोग लड़ाई लड़ने में लगे हैं.” प्रशांत किशोर के बयान पर तेज प्रताप ने कहा, “वह किसे बेनकाब कर रहे हैं? हर नेता बेनकाब करता है.”

पप्पू यादव ने कहा, “लालू की सहमति के बिना रोहिणी ऐसा नहीं कर सकतीं”

दूसरी ओर, रोहिणी आचार्य मामले को लेकर पप्पू यादव का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, “लालू यादव की सहमति के बिना रोहिणी ऐसा नहीं कर सकतीं, चाहे वह मौन सहमति ही क्यों न हो.” पूर्णिया के सांसद ने आगे कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह समाज के लिए अच्छा नहीं है.

