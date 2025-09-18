BSSC CGL-4 Vacancy: बिहार में 1481 पदों के लिए जल्द बंद होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख से पहले करें अप्लाई
Home > बिहार > BSSC CGL-4 Vacancy: बिहार में 1481 पदों के लिए जल्द बंद होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख से पहले करें अप्लाई

BSSC CGL-4 Vacancy: बिहार में 1481 पदों के लिए जल्द बंद होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख से पहले करें अप्लाई

BSSC CGL-4 Registration 2025: बिहार में 1,481 पदों के लिए बीएसएससी सीजीएल-4 भर्ती के लिए जल्द ही आवेदन विंडो बंद होने वाली है. इस भर्ती में इच्छा रखने वाले उम्मीदवार बिना देरी के तुरंत वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 18, 2025 3:51:39 PM IST

Bssc cgl-4 registration 2025
Bssc cgl-4 registration 2025

BSSC CGL-4 Recruitment 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) जल्द ही चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (BSSC CGL 4) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त करेगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर आवेदन कर सकते है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर, 2025 है.

पदों का विवरण

  • इस भर्ती में कुल 1,481 पद भरे जाने हैं.  इनमें प्रमुख पद इस प्रकार हैं.
  • सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO): 1,064 पद
  • योजना सहायक: 88 पद
  • कनीय सांख्यिकी सहायक: 5 पद
  • डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C: 1 पद

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

  • इस भर्ती में विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं इस प्रकार है.
  • सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) और योजना सहायक: किसी भी विषय में स्नातक डिग्री.
  • कनीय सांख्यिकी सहायक: गणित, अर्थशास्त्र, कॉमर्स या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री अनिवार्य.
  • डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C: स्नातक के साथ-साथ BCA, PGDCA या B.Sc. (IT) जैसी कंप्यूटर संबंधित डिग्री होना जरूरी.
  • अंकेक्षक पद: कॉमर्स, गणित, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातक.
  • अंकेक्षक (सहकारी समितियां): गणित या कॉमर्स में स्नातक डिग्री अनिवार्य.
  • आयु सीमा: आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए.

आरक्षण नियम

राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC आदि) के उम्मीदवारों को आयु में छूट प्रदान की जाएगी. महिलाओं के लिए आरक्षण: कुल पदों का 35% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध है. केवल बिहार की मूल निवासी महिलाएं ही इसका लाभ उठा सकती हैं. अन्य राज्यों की महिलाएं इस आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगी.

राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क 540 रुपये है. इस बीच एससी/एसटी (बिहार के स्थायी निवासी) सभी श्रेणी के दिव्यांगजन (एससी/एसटी के समान) और बिहार की मूल निवासी महिलाएं ₹135 के शुल्क के साथ आवेदन कर सकती हैं.

बिहार के बाहर के सभी श्रेणी के उम्मीदवारों (पुरुष या महिला) के लिए शुल्क ₹540 है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर शुल्क का भुगतान करें. क्योंकि बिना शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

आवेदन कैसे करें?

  • पहले BSSC की आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com पर जाएं.
  • अब होमपेज पर CGL-4 Recruitment 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
  • नया खाता बनाने (Register) के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें.
  • फॉर्म भरने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान निर्धारित माध्यम से करें.

Tags: bihar jobsbihar newsBssc cgl-4 registrationGovernment Jobs
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
BSSC CGL-4 Vacancy: बिहार में 1481 पदों के लिए जल्द बंद होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख से पहले करें अप्लाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

BSSC CGL-4 Vacancy: बिहार में 1481 पदों के लिए जल्द बंद होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख से पहले करें अप्लाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BSSC CGL-4 Vacancy: बिहार में 1481 पदों के लिए जल्द बंद होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख से पहले करें अप्लाई
BSSC CGL-4 Vacancy: बिहार में 1481 पदों के लिए जल्द बंद होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख से पहले करें अप्लाई
BSSC CGL-4 Vacancy: बिहार में 1481 पदों के लिए जल्द बंद होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख से पहले करें अप्लाई
BSSC CGL-4 Vacancy: बिहार में 1481 पदों के लिए जल्द बंद होगी आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख से पहले करें अप्लाई