Seat Samikaran: Govindganj में बाहुबल और गोलियों की गूंज में लिखा गया चुनावी इतिहास

Govindganj Vidhan Sabha: बिहार की राजनीति में हर विधानसभा क्षेत्र का अपना अलग महत्व है. इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे लेकर बिहार की राजनीति गरमा रही है. आने वाले दिनों में सत्ता किसके हाथ लगेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. इस चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम आपको गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे है.

सबसे पहले गोविंदगंज के बारे में जानते है (First of all let us know about Govindganj)

पूर्वी चंपारण जिला बिहार के 38 जिलों में से एक है. इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें है. गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. 2008 के परिसीमन से पहले इसे मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था. पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं. हरसिद्धि (एससी), गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी.

2000 में राजन तिवारी जीते (Rajan Tiwari won in 2000)

2000 के चुनाव में गोविंदगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राजन तिवारी ने जीत हासिल की थी. तिवारी कभी देवेंद्र नाथ दुबे के करीबी थे. 2000 के चुनावों में तिवारी ने तत्कालीन विधायक और समता पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र नाथ दुबे को 3,263 मतों से हरा दिया था. राजन चुनाव के दौरान जेल में थे. जेल में रहते हुए ही उन्होंने प्रभावशाली देवेंद्र नाथ दुबे के भाई भूपेंद्र दुबे को हराया था.

जेडीयू ने सीट पर कब्जा किया (JDU captured the seat)

2005 में बिहार में दो चुनाव हुए. दोनों चुनाव में जेडीयू ने जीत हासिल की. फरवरी 2005 के चुनाव में जेडीयू की मीना द्विवेदी ने एलजेपी के राजन तिवारी को 8,378 मतों से हरा दिया था. मीना 1998 में जीते भूपेंद्र दुबे की पत्नी है. 2005 में दूसरा चुनाव अक्टूबर में हुआ. मुकाबला पिछले चुनाव जैसा ही था. इस बार भी मीना देवी ने एलजेपी के राजन तिवारी को 16,021 मतों से हरा दिया था.

2010 में भी मीना देवी जीत (Meena Devi won in 2010 as well)

जेडीयू ने 2010 में भी ये सीट जीती थी. जेडीयू की मीना देवी ने फिर से जीत हासिल की. ​​इस बार उन्होंने एलजेपी उम्मीदवार और राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी को 8,405 मतों से हरा दिया.

2015 में राजू तिवारी की जीत (Raju Tiwari’s victory in 2015)

पिछला चुनाव हार चुके राजन तिवारी के भाई राजू तिवारी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. लोजपा के राजू तिवारी ने कांग्रेस के ब्रजेश कुमार को 27,920 मतों से हराया था.

2020 में भाजपा की पहली जीत (BJP’s first victory in 2020)

2020 में इस सीट पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच था. इसके साथ ही भाजपा ने यहां अपनी पहली जीत दर्ज की. भाजपा के सुनील मणि तिवारी ने कांग्रेस के ब्रजेश कुमार को 27,780 मतों से हराया था.

