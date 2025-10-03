खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?
Home > Chunav > खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?

खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?

School children benefits Bihar: सरकार का कहना है कि इस फैसले से बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा. इससे न सिर्फ बच्चों में पढ़ाई के लिए प्रेरणा बढ़ेगी बल्कि ड्रॉपआउट रेट में भी कमी आएगी.

By: Ashish Rai | Published: October 3, 2025 5:07:48 PM IST

Bihar Students scholarship
Bihar Students scholarship

Bihar Students scholarship: बिहार में चुनाव प्रचार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि दोगुनी कर दी है. शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और अब सभी छात्र, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, इसका सीधा फायदा उठा सकेंगे.

अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया पूर्वानुमान

अब उन्हें कितनी राशि मिलेगी?

स्कॉलरशिप की राशि में यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री बाल प्रोत्साहन योजना के तहत की गई है. कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को अब 600 रुपये के बजाय 1200 रुपये मिलेंगे. कक्षा 5 और 6 के छात्रों को 1200 रुपये के बजाय 2400 रुपये मिलेंगे. इसी तरह, कक्षा 7 और 8 के छात्रों को 1800 रुपये के बजाय 3600 रुपये और कक्षा 9 और 10 के छात्रों को भी 1800 रुपये के बजाय 3600 रुपये मिलेंगे.

यह योजना राज्य में 2013 से चल रही है. तब से लाखों छात्रों को इसका फायदा मिल चुका है. लेकिन स्कॉलरशिप की राशि में यह बढ़ोतरी बच्चों और उनके परिवारों को और भी ज़्यादा आर्थिक मदद देगी. यह ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कई परिवारों के लिए अच्छी खबर है.

सरकार ने अपने फैसले पर क्या कहा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि चुनाव से ठीक पहले लिया गया यह फैसला सरकार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. इससे बड़ी संख्या में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन माता-पिता पर जो अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने में मुश्किलों का सामना करते हैं.

सरकार का कहना है कि इस फैसले से बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा. इससे न सिर्फ बच्चों में पढ़ाई के लिए प्रेरणा बढ़ेगी बल्कि ड्रॉपआउट रेट में भी कमी आएगी.

6 महीनों में 6 बड़ी भगदड़ की घटनाओं से दहल उठा भारत, इसके लिए जिम्मेदार कौन?

Tags: bihar scholarshipbihar students scholarshipbiharelectionnewsnitish kumar education schemescholarship increase biharstudent incentive scheme
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

न झड़ेंगे- ना टूटेंगे ! सर्दियों में बस अपना लें...

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025
खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?
खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?
खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?
खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?