खुशखबरी…बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोल दिया खजाना, जानिए किसे मिलेगा फायदा?

Bihar Students scholarship: बिहार में चुनाव प्रचार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि दोगुनी कर दी है. शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और अब सभी छात्र, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, इसका सीधा फायदा उठा सकेंगे.

अब उन्हें कितनी राशि मिलेगी?

स्कॉलरशिप की राशि में यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री बाल प्रोत्साहन योजना के तहत की गई है. कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को अब 600 रुपये के बजाय 1200 रुपये मिलेंगे. कक्षा 5 और 6 के छात्रों को 1200 रुपये के बजाय 2400 रुपये मिलेंगे. इसी तरह, कक्षा 7 और 8 के छात्रों को 1800 रुपये के बजाय 3600 रुपये और कक्षा 9 और 10 के छात्रों को भी 1800 रुपये के बजाय 3600 रुपये मिलेंगे.

यह योजना राज्य में 2013 से चल रही है. तब से लाखों छात्रों को इसका फायदा मिल चुका है. लेकिन स्कॉलरशिप की राशि में यह बढ़ोतरी बच्चों और उनके परिवारों को और भी ज़्यादा आर्थिक मदद देगी. यह ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कई परिवारों के लिए अच्छी खबर है.

सरकार ने अपने फैसले पर क्या कहा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि चुनाव से ठीक पहले लिया गया यह फैसला सरकार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है. इससे बड़ी संख्या में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन माता-पिता पर जो अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने में मुश्किलों का सामना करते हैं.

सरकार का कहना है कि इस फैसले से बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा. इससे न सिर्फ बच्चों में पढ़ाई के लिए प्रेरणा बढ़ेगी बल्कि ड्रॉपआउट रेट में भी कमी आएगी.

