Bihar election: पीएम की सभा में पहुंचे आरजेडी के दो विधायक, बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट
Bihar elections: गयाजी के मगध विश्वविद्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा से दो ऐसी तस्वीरें निकलीं, जिन्होंने बिहार के राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। चुनावी बयार के बीच पीएम की सभा में नवादा जिले के दो आरजेडी विधायक पहुंच गए, जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं, इस घटनाक्रम को लेकर कहा जा रहा है कि ये पहले से तय था, जो सामने आया है।
नवादा जिले में दो खेमों की राजनीति
नवादा जिले में दो खेमों की राजनीति है, एक खेमा कौशल यादव का है, जो पहले बाहुबली रह चुके हैं, दूसरा खेमा राज्वल्लभ यादव का है, जो कभी लालू परिवार के सबसे करीबियों में माने जाते रहे हैं। इनके बीच राजवल्लभ यादव पर रेप का आरोप लगा, तो उसकी विधायकी चली गई और लोअर कोर्ट से उनको आजीवन कारावास की मिली। इस दौरान राजवल्लभ को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा गया।
विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने राजवल्लभ यादव की पत्नी विभ देवी को टिकट दिया, वो चुनाव जीत गईं। वहीं, राजवल्लभ के करीबी प्रकाश वीर को रजौली से टिकट मिला और 2020 में वो भी विधायक बनने में सफल रहे।
Bihar SIR: राजनीतिक दल सो रहे हैं? Bihar SIR पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, आधार कार्ड को लेकर भी सुनाया अहम फैसला
नवादा का राजनीतिक समीकरण बदला
आजीवन कारावास की सजा को राजवल्लभ यादव की ओर से पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको आरोप से बरी कर दिया, लेकिन राजवल्लभ के बरी होने के पहले ही नवादा का राजनीतिक समीकरण बदल गया था।
नौ जुलाई को हिसुआ से पूर्व विधायक रहे कौशल यादव ने पत्नी पूर्णिमा देवी के साथ आरजेडी में वापसी कर दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राज्य में बदलाव की बात कही।
कौशल यादव के आरजेडी में शामिल होने से राजवल्लभ का खेमे का आरजेडी से नाराज होना स्वाभाविक था।
प्रकाश वीर और विभा देवी पाला बदल कर बीजेपी में जा सकते हैं
इस बीच जब तेजस्वी यादव नवादा के दौरे पर गए थे, तब ही चर्चा जोरों पर थी कि प्रकाश वीर और विभा देवी पाला बदल कर बीजेपी में जा सकते हैं। अब जब पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में विभा देवी और प्रकाश वीर ने शामिल होकर अपने स्थिति की जानकारी दी है।
माना जा रहा है कि औपचारिक रूप से जल्द ही दोनों बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आगर, ऐसा होता है तो नवादा की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे।
पीएम की सभा में दो विधायकों के शामिल होने पर जेडीयू ने आरजेडी पर बड़ा हमला किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को अहंकार है, चुनाव तक उनके साथ उनका अहंकार ही रह जाएगा।
PM Modi Bihar Visit: PM मोदी के दौरे ने बढ़ाई RJD-कांग्रेस की टेंशन, 2 विधायकों ने कर दिया ऐसा खेला, कभी नहीं भूल पाएंगे लालू…
पीएम गयाजी सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध करने आ रहे – लालू
वहीं, इससे पहले सुबह के समय लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसकी बिहार के राजनीतिक में खूब चर्चा हुई और उस पर वार–पलटवार हुआ। लालू प्रसाद ने लिखा कि पीएम गयाजी सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध करने आ रहे हैं।