Jan Suraaj Candidates List: जन सुराज ने सबको छोड़ा पीछे, 51 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी

Jan Suraaj Candidates List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. जिसमें 51 उम्मीदवारों का नाम है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 9, 2025 4:04:28 PM IST

Jan Suraaj First Candidate List
Jan Suraaj First Candidate List

Jan Suraaj Party Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान होते ही सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर दी है. आज राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा एलान किया तो अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार की 243 सीटों पर प्रत्याशी देने का एलान कर दिया है. बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें आने के बाद अब सबसे पहले जन सुराज ने ही प्रत्याशियों की पहली सूची फाइनल की है. इसमें पटना की हॉट सीट कुम्हरार से लेकर दरभंगा, मांझी, सुल्तानगंज तक का नाम है.

जन सुराज ने सबको छोड़ा पीछे

भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाईटेड (JDU) के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाने के बाद राजनीति में उतरे प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह अब भी तय नहीं हो सका है. गुरुवार (09 अक्टूबर, 2025) को प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है.

यहां देखें 51 उम्मीदवारों की पूरी सूची

वाल्मीकी नगर से घृत नाराय़ण प्रसाद
हरसिद्धि से अवधेश कुमार
सीतामढ़ी से सुरसंड सीट से उषा किरण
रुन्नी सैदपुर से विजय शाह
बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम
निर्मली से राम प्रवेश कुमार यादव
सिकटी से रागीब बबलू
कोचाधामन से अबू अफाक फारूख
बायसी से शाहनवाज आलम
आलमनगर से सुबोध कुमार सुमन
सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना
महिशी से शमीम अख्तर
दरभंगा ग्रामीण से शोएब खान साहब
दरभंगा से आर के मिश्रा को टिकट
मीनापुर से तेज नारायण सहनी
मुजफ्फरपुर से डॉ अमल कुमार दास
गोपालगंज से डॉ शशिशेखर सिन्हा
गोपालगंज भोरे से प्रीति किन्नर
रघुनाथपुर से राहुल कीर्ति सिंह
दरौंदा से सत्येंद्र कुमार यादव
मांझी से वाई वी गिरी
बनियापुर से श्रवण कुमार महतो
छपरा से जय प्रकाश सिंह
परसा से मुसाफिर महतो
मटिहानी से अरुण कुमार
बेगूसराय से सुरेंद्र कुमार सहनी
खगड़िया से जयंती पटेल
बेलदौर से गजेंद्र निषाद
परबत्ता से विनय कुमार वरुण
अस्थावां से लता सिंह
बिहारशरीफ से दिनेश कुमार
नालंदा से कुमार सिन्हा
कुम्हरार से गणितज्ञ प्रो केसी सिन्हा
आरा से डॉ विजय कुमार गुप्ता
चेनारी से नेहा कुमार नटराज (नट समाज से)
करगहर से भोजपुरी एक्टर सिंगर रितेश रंजन पांडेय
गोह से सीताराम दुखारी
नबीनगर से अजय चंद्र यादव
इमामगंज से डॉ अजीत कुमार
बोधगया से लक्ष्मण मांझी को टिकट

