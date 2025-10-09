NDA में सीट बंटवारे पर मंथन! Jitan Ram Manjhi बोले 15 सीटों पर ‘हम’ को एतराज नहीं
NDA में सीट बंटवारे पर मंथन! Jitan Ram Manjhi बोले 15 सीटों पर 'हम' को एतराज नहीं

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संस्थापक जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी मांग जगजाहिर कर दी है. उन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर की कविता के जरिए 15 सीटों की मांग रखी है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 9, 2025 3:27:00 AM IST

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. मतदान में अब लगभग एक महीना बाकी है. लेकिन न तो एनडीए और न ही महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा तय किया है और न ही उम्मीदवारों की सूची जारी की है. एनडीए जहां चिराग पासवान को सीटों के बंटवारे के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है. वहीं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के संस्थापक जीतन राम मांझी अपने लिए ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश कर रहे है.

इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मांग सार्वजनिक कर दी है. उन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता का हवाला देते हुए 15 सीटों की मांग की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि “हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, HAM वही ख़ुशी से खाएंगें, परिजन पे असी ना उठाएँगे”

HAM को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए

गौरतलब है कि जीतन राम मांझी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के बाद से ही अपनी यह बात खुलकर कहते रहे है कि एनडीए में रहते हुए हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलें. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि अपनी स्थापना के 10 साल बाद भी उनकी पार्टी को अभी तक मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा नहीं मिला है. वे 15 से 20 सीटों की मांग करते रहे है. अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी संख्या बता दी है.

“करो या मरो” की स्थिति

मांझी ने यह भी कहा है कि यह विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी के लिए “करो या मरो” की स्थिति है, क्योंकि मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए उन्हें 243 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम आठ विधायक या छह प्रतिशत वोट जीतने होंगे.

चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की. 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा और मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. बिहार चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की अधिकतम कंपनियां सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से ली जाएंगी. इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जैसे अन्य बल होंगे.

NDA में सीट बंटवारे पर मंथन! Jitan Ram Manjhi बोले 15 सीटों पर ‘हम’ को एतराज नहीं

NDA में सीट बंटवारे पर मंथन! Jitan Ram Manjhi बोले 15 सीटों पर ‘हम’ को एतराज नहीं

NDA में सीट बंटवारे पर मंथन! Jitan Ram Manjhi बोले 15 सीटों पर ‘हम’ को एतराज नहीं
NDA में सीट बंटवारे पर मंथन! Jitan Ram Manjhi बोले 15 सीटों पर ‘हम’ को एतराज नहीं
NDA में सीट बंटवारे पर मंथन! Jitan Ram Manjhi बोले 15 सीटों पर ‘हम’ को एतराज नहीं
NDA में सीट बंटवारे पर मंथन! Jitan Ram Manjhi बोले 15 सीटों पर ‘हम’ को एतराज नहीं